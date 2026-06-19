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  4. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Тэйвс завершил карьеру в 38 лет. Член «Тройного золотого клуба» провел 16 сезонов в НХЛ

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Тэйвс завершил карьеру в 38 лет. Член «Тройного золотого клуба» провел 16 сезонов в НХЛ
38-летний Джонатан Тэйвс объявил о завершении карьеры.

38-летний нападающий «Виннипега» Джонатан Тэйвс объявил о завершении карьеры.

Канадец провел 16 сезонов в НХЛ. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

В 1149 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 912 (383+529) очков. В плей-офф у него 119 (45+74) баллов в 137 играх.

В минувшем сезоне игрок вернулся в хоккей после паузы – он не играл с 2023 года из-за проблем со здоровьем.

В 2010 году Тэйвс стал обладателем «Конн Смайт Трофи», в 2013-м – «Селки Трофи», а в 2015-м – «Мессье Лидершип Эворд».

В составе сборной Канады он завоевал две золотые медали на Олимпийских играх (2010 и 2014 годы), золото на Кубке мира 2016 года, а также золотую и серебряную медали на чемпионатах мира 2007 и 2008 годов соответственно. Он один из 30 игроков, входящих в «Тройной золотой клуб» (хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли, золотую олимпийскую медаль и золотую медаль ЧМ).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Виннипега»
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Комментарии

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10 лет назад казалось, что это игрок уровня величайших, но... В любом случае, это была крутая карьера, спасибо за игру!
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
10 лет назад казалось, что это игрок уровня величайших, но... В любом случае, это была крутая карьера, спасибо за игру!
Кому это казалось????) Уровня Гретцки, Лемье?)) Не из их лиги парень...
Один из лучших ту-вэев в истории НХЛ этого не отнять, пусть всего 1 Селке, но куча попаданий в тройку номинантов...
Решил вернуться из-за 1000 очков, но понял что не сдюжит...
ОтветИван Иванов_1117151974
Решил вернуться из-за 1000 очков, но понял что не сдюжит...
Абсолютно верно. Многие смотрят на таких ветеранов как Саша Овечкин или Яромир Ягр вообще и думают что это же просто.
Но вот мне сейчас сорок лет. С пяти лет постоянно пинал мяч как минимум в выходные и в среду в зале. Так вот, если я сейчас получаю элементарный ушиб, он просто ...ука не проходит. И я понимаю что надо из любимого активного спорта оставлять только плавание и настольный теннис. Остальное Х
Можно было ещё в Европе попылить
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