Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Тэйвс завершил карьеру в 38 лет. Член «Тройного золотого клуба» провел 16 сезонов в НХЛ

38-летний нападающий «Виннипега» Джонатан Тэйвс объявил о завершении карьеры.
Канадец провел 16 сезонов в НХЛ. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».
В 1149 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 912 (383+529) очков. В плей-офф у него 119 (45+74) баллов в 137 играх.
В минувшем сезоне игрок вернулся в хоккей после паузы – он не играл с 2023 года из-за проблем со здоровьем.
В 2010 году Тэйвс стал обладателем «Конн Смайт Трофи», в 2013-м – «Селки Трофи», а в 2015-м – «Мессье Лидершип Эворд».
В составе сборной Канады он завоевал две золотые медали на Олимпийских играх (2010 и 2014 годы), золото на Кубке мира 2016 года, а также золотую и серебряную медали на чемпионатах мира 2007 и 2008 годов соответственно. Он один из 30 игроков, входящих в «Тройной золотой клуб» (хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли, золотую олимпийскую медаль и золотую медаль ЧМ).
Один из лучших ту-вэев в истории НХЛ этого не отнять, пусть всего 1 Селке, но куча попаданий в тройку номинантов...
Но вот мне сейчас сорок лет. С пяти лет постоянно пинал мяч как минимум в выходные и в среду в зале. Так вот, если я сейчас получаю элементарный ушиб, он просто ...ука не проходит. И я понимаю что надо из любимого активного спорта оставлять только плавание и настольный теннис. Остальное Х