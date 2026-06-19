Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Тэйвс завершил карьеру в 38 лет. Член «Тройного золотого клуба» провел 16 сезонов в НХЛ

38-летний Джонатан Тэйвс объявил о завершении карьеры.

38-летний нападающий «Виннипега » Джонатан Тэйвс объявил о завершении карьеры.

Канадец провел 16 сезонов в НХЛ. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго ».

В 1149 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 912 (383+529) очков. В плей-офф у него 119 (45+74) баллов в 137 играх.

В минувшем сезоне игрок вернулся в хоккей после паузы – он не играл с 2023 года из-за проблем со здоровьем.

В 2010 году Тэйвс стал обладателем «Конн Смайт Трофи», в 2013-м – «Селки Трофи», а в 2015-м – «Мессье Лидершип Эворд».

В составе сборной Канады он завоевал две золотые медали на Олимпийских играх (2010 и 2014 годы), золото на Кубке мира 2016 года, а также золотую и серебряную медали на чемпионатах мира 2007 и 2008 годов соответственно. Он один из 30 игроков, входящих в «Тройной золотой клуб» (хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли, золотую олимпийскую медаль и золотую медаль ЧМ).