Ларкин – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Fourth Period. Трочек – 3-й, Райлли – 5-й, Нерс – 8-й, Хеллибак – 10-й, Юров – 23-й, Любушкин – 25-й

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин возглавил рейтинг кандидатов на обмен по версии The Fourth Period.
Ранее стало известно, что 29-летний форвард запросил обмен из клуба.
Список составлялся исходя из уровня игрока и вероятности его перехода.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. н Дилан Ларкин, «Детройт».
2. н Мэйсон Мактавиш, «Анахайм».
3. н Винсент Трочек, «Рейнджерс».
4. н Джордан Кайру, «Сент-Луис».
5. з Морган Райлли, «Торонто».
6. з Шимон Немец, «Нью-Джерси».
7. з Боуэн Байрэм, «Баффало».
8. з Дарнелл Нерс, «Эдмонтон».
9. в Джордан Биннингтон, «Сент-Луис».
10. в Коннор Хеллибак, «Виннипег».
...23. Данила Юров, «Миннесота».
...25. Илья Любушкин, «Даллас».
«Эдмонтон» и «Питтсбург» обсуждали обмен Нерса. Сделка может состоятся перед или во время драфта (The Fourth Period)
В общем, даем Юрова и Густавссона за Ларкина 🤝
А я и тогда и сейчас скажу: всегда все может измениться. Вот и изменилось.
Да, Густавссона по-моему не получится обменять, ну что же, тогда Вальстедт...