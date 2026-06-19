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  4. Ларкин – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Fourth Period. Трочек – 3-й, Райлли – 5-й, Нерс – 8-й, Хеллибак – 10-й, Юров – 23-й, Любушкин – 25-й

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Ларкин – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Fourth Period. Трочек – 3-й, Райлли – 5-й, Нерс – 8-й, Хеллибак – 10-й, Юров – 23-й, Любушкин – 25-й
The Fourth Period: Ларкин стал главным претендентом на обмен.

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин возглавил рейтинг кандидатов на обмен по версии The Fourth Period.

Ранее стало известно, что 29-летний форвард запросил обмен из клуба.

Список составлялся исходя из уровня игрока и вероятности его перехода.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. н Дилан Ларкин, «Детройт».

2. н Мэйсон Мактавиш, «Анахайм».

3. н Винсент Трочек, «Рейнджерс».

4. н Джордан Кайру, «Сент-Луис».

5. з Морган Райлли, «Торонто».

6. з Шимон Немец, «Нью-Джерси».

7. з Боуэн Байрэм, «Баффало».

8. з Дарнелл Нерс, «Эдмонтон».

9. в Джордан Биннингтон, «Сент-Луис».

10. в Коннор Хеллибак, «Виннипег».

...23. Данила Юров, «Миннесота».

...25. Илья Любушкин, «Даллас».

«Эдмонтон» и «Питтсбург» обсуждали обмен Нерса. Сделка может состоятся перед или во время драфта (The Fourth Period)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
logoДетройт
logoАнахайм
logoДилан Ларкин
logoВинсент Трочек
logoМэйсон Мактавиш
logoРейнджерс
logoТоронто
logoМорган Райлли
logoДжордан Кайру
logoШимон Немец
logoНью-Джерси
logoЭдмонтон
logoБаффало
logoДарнелл Нерс
logoСент-Луис
logoВиннипег
logoДанила Юров
logoКоннор Хеллибак
logoДжордан Биннингтон
logoМиннесота
logoДаллас
logoИлья Любушкин
logoБоуэн Байрэм
logoНХЛ
рейтинги

Комментарии

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Ходят слухи что как раз Ларкин и Мактавиш могут быть в одном обмене
Ответthunder9dok
Ходят слухи что как раз Ларкин и Мактавиш могут быть в одном обмене
Ларкин отказал уже Уткам
После обмена Рэддиша как будто вероятность обмена Райлли увеличилась
Так так так, а я помню совсем недавно мне тут доказывали, что Ларкин железно не подлежит обмену 🤭

В общем, даем Юрова и Густавссона за Ларкина 🤝
ОтветSailor111
Так так так, а я помню совсем недавно мне тут доказывали, что Ларкин железно не подлежит обмену 🤭 В общем, даем Юрова и Густавссона за Ларкина 🤝
И были правы. Его бы не стали менять, он сам попросил обмен.
Ответ777тч
И были правы. Его бы не стали менять, он сам попросил обмен.
Так мне как раз говорили, что он сам хочет остаться до конца карьеры 🤫
А я и тогда и сейчас скажу: всегда все может измениться. Вот и изменилось.
Да, Густавссона по-моему не получится обменять, ну что же, тогда Вальстедт...
Немец и Байрам для Тампы)
Ответ5kywn5cddd
Немец и Байрам для Тампы)
Драфт пиков не хватит
Ответ5kywn5cddd
Немец и Байрам для Тампы)
Труба вообще мичиганец
Давай Вашингтон выменяй что нибудь стоящее
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