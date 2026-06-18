«Вашингтон» продлил контракт с Карбери. Тренер возглавляет клуб с 2023 года

«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Карбери.

«Вашингтон » объявил о подписании нового многолетнего контракта с главным тренером Спенсером Карбери .

Канадский специалист работает с «Кэпиталс» с 2023 года.

В двух первых сезонах под его руководством «Вашингтон» выходил в плей-офф Кубка Стэнли. Карбери был признан лучшим тренером сезона-2024/25 в НХЛ .

В прошедшем сезоне «Кэпиталс» не вышли в плей-офф, заняв 9-е место в таблице Восточной конференции.