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  4. «Вашингтон» продлил контракт с Карбери. Тренер возглавляет клуб с 2023 года

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«Вашингтон» продлил контракт с Карбери. Тренер возглавляет клуб с 2023 года
«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Карбери.

«Вашингтон» объявил о подписании нового многолетнего контракта с главным тренером Спенсером Карбери.

Канадский специалист работает с «Кэпиталс» с 2023 года.

В двух первых сезонах под его руководством «Вашингтон» выходил в плей-офф Кубка Стэнли. Карбери был признан лучшим тренером сезона-2024/25 в НХЛ.

В прошедшем сезоне «Кэпиталс» не вышли в плей-офф, заняв 9-е место в таблице Восточной конференции.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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Комментарии

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Лучший вариант для Вашингтона.
Но вот генменеджеру надо основательно поработать летом.
Карбюратор хороший тренер, все его успехи и победы впереди
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