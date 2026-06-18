37-летний Бобровский хочет получать 6-7 млн долларов в год по контракту на 6-7 лет. Контракт с «Флоридой» на 10 млн за сезон истекает
Сергей Бобровский запросил контракт на 6-7 лет.
37-летний голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассматривает подписание нового контракта на 6-7 лет.
Действующее соглашение российского вратаря и «Пантерс» с зарплатой 10 миллионов долларов в год рассчитано до 1 июля.
Сообщается, что «Флорида» сосредоточена на продлении договора с Бобровским, но клубу, возможно, придется начать рассматривать другие кандидатуры, если требования вратаря не снизятся.
Считается, что Бобровский намерен подписать контракт на 6-7 лет на общую сумму до 42 миллионов долларов (6-7 миллионов долларов в год – Спортс’‘).
В прошлом сезоне Сергей провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, одержал 27 побед, пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 87,7% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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