37-летний Бобровский хочет получать 6-7 млн долларов в год по контракту на 6-7 лет. Контракт с «Флоридой» на 10 млн за сезон истекает

Сергей Бобровский запросил контракт на 6-7 лет.

37-летний голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассматривает подписание нового контракта на 6-7 лет.

Действующее соглашение российского вратаря и «Пантерс» с зарплатой 10 миллионов долларов в год рассчитано до 1 июля.

Сообщается, что «Флорида » сосредоточена на продлении договора с Бобровским, но клубу, возможно, придется начать рассматривать другие кандидатуры, если требования вратаря не снизятся.

Считается, что Бобровский намерен подписать контракт на 6-7 лет на общую сумму до 42 миллионов долларов (6-7 миллионов долларов в год – Спортс’‘).

В прошлом сезоне Сергей провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, одержал 27 побед, пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 87,7% бросков.