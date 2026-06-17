Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Радулов, Протас, Шестеркин, Бобровский, Орлов, Гавриков – в расширенном составе «Матча года». Звезды КХЛ и НХЛ разделятся на команды через драфт

Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Шестеркин, Бобровский сыграют в «Матче года».

Был объявлен расширенный список участников предстоящего «Матча года». Игра пройдет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге 25 июля.

В этот раз хоккеисты из КХЛ и НХЛ не будут играть между собой: «Команда Панарина» и «Команда Сергачева» определят составы по итогам драфта. В прошлом году игроки НХЛ победили коллег из КХЛ со счетом 15:3.

Вратари: Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида»), Никита Серебряков («Авангард»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Максим Дорожко («Амур»).

Защитники : Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Александр Романов («Айлендерс»), Илья Любушкин («Даллас»), Михаил Сергачев , Дмитрий Симашев (оба – «Юта»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе»), Иван Проворов («Коламбус»), Даниил Пыленков («Динамо»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Павел Минтюков («Анахайм»), Никита Лямкин («Ак Барс»), Григорий Дронов («Трактор»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Егор Яковлев («Металлург»), Александр Никишин («Каролина»).

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Владимир Ткачев («Авангард»), Вадим Шипачев , Александр Жаровский , (оба – «Салават Юлаев»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Матвей Мичков («Филадельфия»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин , Артем Галимов (оба – «Ак Барс»), Кирилл Марченко («Коламбус»), Виталий Кравцов («Трактор»), Константин Окулов («Авангард»), Марат Хуснутдинов («Бостон»), Николай Голдобин (СКА), Михаил Мальцев («Спартак»), Александр Барабанов («Ак Барс»), Егор Сурин , Максим Шалунов , Александр Радулов (все – «Локомотив»), Алексей Протас («Вашингтон»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Валерий Ничушкин («Колорадо»), Андрей Свечников («Каролина»), Евгений Малкин («Питтсбург»).

Возглавят команды Игорь Никитин , Олег Знарок , Анвар Гатиятулин , Игорь Ларионов , Виктор Козлов и Андрей Разин . Генеральными менеджерами будут Илья Ковальчук и Сергей Федоров .