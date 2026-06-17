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  4. Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Радулов, Протас, Шестеркин, Бобровский, Орлов, Гавриков – в расширенном составе «Матча года». Звезды КХЛ и НХЛ разделятся на команды через драфт

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Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Радулов, Протас, Шестеркин, Бобровский, Орлов, Гавриков – в расширенном составе «Матча года». Звезды КХЛ и НХЛ разделятся на команды через драфт
Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Шестеркин, Бобровский сыграют в «Матче года».

Был объявлен расширенный список участников предстоящего «Матча года». Игра пройдет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге 25 июля.

В этот раз хоккеисты из КХЛ и НХЛ не будут играть между собой: «Команда Панарина» и «Команда Сергачева» определят составы по итогам драфта. В прошлом году игроки НХЛ победили коллег из КХЛ со счетом 15:3.

Вратари: Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида»), Никита Серебряков («Авангард»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Максим Дорожко («Амур»).

Защитники: Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Александр Романов («Айлендерс»), Илья Любушкин («Даллас»), Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев (оба – «Юта»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе»), Иван Проворов («Коламбус»), Даниил Пыленков («Динамо»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Павел Минтюков («Анахайм»), Никита Лямкин («Ак Барс»), Григорий Дронов («Трактор»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Егор Яковлев («Металлург»), Александр Никишин («Каролина»).

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Владимир Ткачев («Авангард»), Вадим Шипачев, Александр Жаровский, (оба – «Салават Юлаев»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Матвей Мичков («Филадельфия»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий ЯшкинАртем Галимов (оба – «Ак Барс»), Кирилл Марченко («Коламбус»), Виталий Кравцов («Трактор»), Константин Окулов («Авангард»), Марат Хуснутдинов («Бостон»), Николай Голдобин (СКА), Михаил Мальцев («Спартак»), Александр Барабанов («Ак Барс»), Егор Сурин, Максим Шалунов, Александр Радулов (все – «Локомотив»), Алексей Протас («Вашингтон»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Валерий Ничушкин («Колорадо»), Андрей Свечников («Каролина»), Евгений Малкин («Питтсбург»).

Возглавят команды Игорь Никитин, Олег Знарок, Анвар Гатиятулин, Игорь Ларионов, Виктор Козлов и Андрей Разин. Генеральными менеджерами будут Илья Ковальчук и Сергей Федоров.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Матча года»
logoКХЛ
logoНХЛ
logoСергей Бобровский
logoИгорь Шестеркин
logoФлорида
logoИлья Сорокин
logoНикита Серебряков
logoЯрослав Аскаров
logoМаксим Дорожко
logoРейнджерс
logoАмур
logoАлександр Романов
logoВладислав Гавриков
logoДаллас
logoАйлендерс
logoМихаил Сергачев
logoИлья Любушкин
logoДмитрий Симашев
logoДинамо Москва
logoСан-Хосе
logoДмитрий Орлов
logoИван Проворов
logoДаниил Пыленков
logoАнахайм
logoДамир Шарипзянов
logoНикита Лямкин
logoПавел Минтюков
logoГригорий Дронов
logoАлександр Овечкин
logoАлександр Никишин
logoЕгор Яковлев
logoРушан Рафиков
logoАртемий Панарин
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
logoСент-Луис
logoПавел Бучневич
logoЭдмонтон
logoВадим Шипачев
logoВладимир Ткачев 1995
logoВасилий Подколзин
logoАлександр Жаровский
logoЦСКА
logoСалават Юлаев
logoФиладельфия
logoМатвей Мичков
logoПрохор Полтапов
logoМеталлург Мг
logoДмитрий Яшкин
logoАртем Галимов
logoКирилл Марченко
logoДмитрий Силантьев
logoАвангард
logoТрактор
logoКоламбус
logoВиталий Кравцов
logoКонстантин Окулов
logoСпартак
logoБостон
logoНиколай Голдобин
logoМарат Хуснутдинов
logoМихаил Мальцев
logoАк Барс
logoАлександр Радулов
logoАлександр Барабанов
logoМаксим Шалунов
logoЕгор Сурин
logoВашингтон
logoЛокомотив
logoЛос-Анджелес
logoАлексей Протас
logoАндрей Кузьменко
logoЕвгений Малкин
logoКолорадо
logoКаролина
logoАндрей Свечников
logoВалерий Ничушкин
logoПиттсбург
logoОлег Знарок
logoИгорь Никитин
logoАнвар Гатиятулин
logoИлья Ковальчук
logoСергей Федоров
logoИгорь Ларионов
logoАндрей Разин
logoВиктор Козлов
logoМатч года 2026
СКА-Арена

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