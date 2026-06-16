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  4. «Роналду должен зарешать и выиграть в споре, кто лучше – он или Месси. Ставлю на Португалию». Якупов о ЧМ по футболу

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«Роналду должен зарешать и выиграть в споре, кто лучше – он или Месси. Ставлю на Португалию». Якупов о ЧМ по футболу
Якупов о ЧМ по футболу: поставлю на Португалию, Роналду должен зарешать.

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов заявил, что будет болеть за Португалию на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

– В вашем канале можно было заметить необычный просмотр финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ»: все ваши друзья надели костюмы, будто из фильма «Джентльмены», и так смотрели игру. Как родилась идея?

– Это традиция, которую хочу соблюдать до конца своих дней. Специально на день финала Лиги чемпионов я ничего не планирую и организую тематический просмотр матча.

В позапрошлом году мы были футболистами, в том – героями Marvel, в этом пришли в смокингах. Еще заказали фотографа и видеографа, чтобы все осталось на память. Я даже пацанам потом писал, что у меня реально мандраж, будто я сам играю.

– Болели за «ПСЖ»?

– Нет, ни за кого. Понятно, что в «ПСЖ» играют Сафонов и Хвича, но это не решающий фактор.

– Будете ли следить за чемпионатом мира?

– Буду смотреть, но не все, потому что матчи идут по ночам. Поставлю на Португалию, хотя друзья говорят, что европейцы не выиграют ЧМ, а сделают это южноамериканцы. Но мне кажется, что Роналду должен зарешать и выиграть в споре, кто лучше: он или Месси, – сказал Якупов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
logoКриштиану Роналду
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logoАль-Наср Эр-Рияд
logoХвича Кварацхелия
logoМатвей Сафонов
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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Типичный кузьмич:)) Даже если каким-то чудом Невеш, Витинья, Бруно и прочие топы смогут затащить балласт к победе на ЧМ, то это вообще никак не повлияет на то кто лучший в истории футбола:)) Да и вообще звучит как бред, что бы с 41 летним пешеходом можно было выиграть сильную команду, сейчас даже с Кабо-Верде минус 1 игрок на поле это огромный дисбаланс для команды:))
Ответrigobersong
Типичный кузьмич:)) Даже если каким-то чудом Невеш, Витинья, Бруно и прочие топы смогут затащить балласт к победе на ЧМ, то это вообще никак не повлияет на то кто лучший в истории футбола:)) Да и вообще звучит как бред, что бы с 41 летним пешеходом можно было выиграть сильную команду, сейчас даже с Кабо-Верде минус 1 игрок на поле это огромный дисбаланс для команды:))
Кабо-Верде вообще то не пассажиры, а одна из сил нецших команд Африки. Кто-то хотел в соперники Нигерию? Или Камерун? Есть такие? Так вот они их вышибли из отбора. И играют идеально в обороне, чисто без фолов, рекорд поставили. Видимо только для нас кузмичец это экзотические клоуны с банановой республики, для специалистов это крепкая сборная, которая прямо сейчас вынесет Италию. Но на Италию ведь молятся, мол они боги игры, Милан Ювентус Интерес и прочее бла-бла,
Ответrigobersong
Типичный кузьмич:)) Даже если каким-то чудом Невеш, Витинья, Бруно и прочие топы смогут затащить балласт к победе на ЧМ, то это вообще никак не повлияет на то кто лучший в истории футбола:)) Да и вообще звучит как бред, что бы с 41 летним пешеходом можно было выиграть сильную команду, сейчас даже с Кабо-Верде минус 1 игрок на поле это огромный дисбаланс для команды:))
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Очнулся. Спор давно прошел. Если вообще начинался.
Ответgrauda
Очнулся. Спор давно прошел. Если вообще начинался.
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ОтветScouserGeo
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2 ЛЧ подряд у ПСЖ это что же Дембеле сильнее Месси?) ну вы и клоуны ты ещё скажи что голов в пустыне
Так давно уже все решили.
Месси лучший.
Роналду не играет в сборной главную скрипку. Он уже обуза. Если вдруг Португалия возьмет ЧМ. Это будет благодаря команде. Витинья, Невеш, Бруну, Мендеш и остальная команда.
НО НЕ Роналду.
Ответbezymniygarry
Так давно уже все решили. Месси лучший. Роналду не играет в сборной главную скрипку. Он уже обуза. Если вдруг Португалия возьмет ЧМ. Это будет благодаря команде. Витинья, Невеш, Бруну, Мендеш и остальная команда. НО НЕ Роналду.
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ОтветПетрович
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У Месси там помимо пенальти было ещё 3+3, включая 2+2 в плей-офф. Кто-то другой из аргентинцев выдал хотя бы столько?
А Якупов в курсе, что Месси уже выиграл в этом споре?)
ОтветАндрей. С
А Якупов в курсе, что Месси уже выиграл в этом споре?)
Полагаю, он думает, что "только прошлый ЧМ немножечко поставил под сомнение превосходство Роналду, а до того, Роналду был однозначно лучшим. Он и сейчас лучший, но некоторые ещё сомневаются. Поэтому вперёд Роналду, покажи всем завистникам!". Вот как-то так. И думаете Якупов один такой? )
в лиге чемпионов Роналду на первом месте по количеству голевых действий, Месси на втором с небольшим отставанием (а в пересчёте на количество сыгранных матчей и минут игрового времени вообще опережает, ну да ладно), дальше пропасть до третьего места
на чемпионатах мира Месси на первом месте по количеству голевых действий, Роналду курит бамбук
спор давным давно закончился, с подключением)
ОтветБорис_1117003684
в лиге чемпионов Роналду на первом месте по количеству голевых действий, Месси на втором с небольшим отставанием (а в пересчёте на количество сыгранных матчей и минут игрового времени вообще опережает, ну да ладно), дальше пропасть до третьего места на чемпионатах мира Месси на первом месте по количеству голевых действий, Роналду курит бамбук спор давным давно закончился, с подключением)
Ну зачем вы так, у Роналдо в плей-офф всех чемпионатов мира солидные 0+0. У Ноейра, кстати, 0+1
Ответserious fan
Ну зачем вы так, у Роналдо в плей-офф всех чемпионатов мира солидные 0+0. У Ноейра, кстати, 0+1
ну всё же если брать все стадии чм, а не только плей-офф, то у Роналды 8+2 по голевым действиям
уверенно держится во втором десятке рекордсменов)
Хз, у кого как, но из людей, которых я знаю, за Роналду симпатизировали преимущественно далеко не самые умные представители. В последнее время на спортсе, преимущественно хоккеисты, которым с детства мозги об борт отшибают, и хотят, чтобы Роналду взял ЧМ. Великая сила пиара для умственно отсталых работает на полную)

Ну вот на каких ресурсах Роналду "должен зарешать" ЧМ, если он против япошек из Осаки был самым худшим игроком в матче? Даже хуже тех, кто вышел на замену. Еще и "выиграть в споре, кто лучше". Какой спор, если португалец сам сказал, что ЧМ не повлияет на его наследие, потому что это рядовой турнир из 6-7 матчей? Все, поезд уехал. Если каким-то чудом Португалия в составе с Роналду возьмет ЧМ, переобуться обратно на "ЧМ всегда был моей мечтой" ему никто не даст. Да и будет это выглядеть нелепо и дешево. Пусть Криш будет лучше Месси по числу подписчиков в инсте и по количеству долларов на счетах. Но по игровым и лидерским качествам он ему не ровня и на титул чемпиона мира попросту не наиграл, уж извините.
Кто лучше показал уже прошлый ЧМ
Может быть, Роналду бы сначала Нойера по гол+пас в плей-офф ЧМ обойти, а потом о Месси думать?
Чемпионат Европы они выиграли без Криштиану, в финале. Рецепт известен...
А по пути к финалу было 7 матчей, и только одна победа в основное время...
ОтветНик Гре
Чемпионат Европы они выиграли без Криштиану, в финале. Рецепт известен... А по пути к финалу было 7 матчей, и только одна победа в основное время...
так и финал не в основное время
ОтветЕвгений Сидоров
Спор закончился в 2022.
Спора не было, нечего было заканчивать. И так понятно, что Месси намного лучше в футбол играет.
ОтветЕвгений Сидоров
Спор закончился в 2022.
Вы совершенно не правы!!!!!!
И до этого спора не было , Месси и без этого было ЛУЧШИЙ!!!!!
Вы многие фанаты удивительные люди , а что если 2022 Месси не выиграл бы чемпионат мира то получается было споры!?
Но вы и подобие вам люди и до чемпионата мира 2022 говорили Месси лучше
Следовательно, причём тогда чемпионат мира!!!!?????
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