«Роналду должен зарешать и выиграть в споре, кто лучше – он или Месси. Ставлю на Португалию». Якупов о ЧМ по футболу

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов заявил, что будет болеть за Португалию на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
– В вашем канале можно было заметить необычный просмотр финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ»: все ваши друзья надели костюмы, будто из фильма «Джентльмены», и так смотрели игру. Как родилась идея?
– Это традиция, которую хочу соблюдать до конца своих дней. Специально на день финала Лиги чемпионов я ничего не планирую и организую тематический просмотр матча.
В позапрошлом году мы были футболистами, в том – героями Marvel, в этом пришли в смокингах. Еще заказали фотографа и видеографа, чтобы все осталось на память. Я даже пацанам потом писал, что у меня реально мандраж, будто я сам играю.
– Болели за «ПСЖ»?
– Нет, ни за кого. Понятно, что в «ПСЖ» играют Сафонов и Хвича, но это не решающий фактор.
– Будете ли следить за чемпионатом мира?
– Буду смотреть, но не все, потому что матчи идут по ночам. Поставлю на Португалию, хотя друзья говорят, что европейцы не выиграют ЧМ, а сделают это южноамериканцы. Но мне кажется, что Роналду должен зарешать и выиграть в споре, кто лучше: он или Месси, – сказал Якупов.
Якупов о блокировках соцсетей в России: «Во всем нужно искать позитив. Я немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет – не нужно часами отвечать на сообщения»
Месси лучший.
Роналду не играет в сборной главную скрипку. Он уже обуза. Если вдруг Португалия возьмет ЧМ. Это будет благодаря команде. Витинья, Невеш, Бруну, Мендеш и остальная команда.
НО НЕ Роналду.
на чемпионатах мира Месси на первом месте по количеству голевых действий, Роналду курит бамбук
спор давным давно закончился, с подключением)
уверенно держится во втором десятке рекордсменов)
Ну вот на каких ресурсах Роналду "должен зарешать" ЧМ, если он против япошек из Осаки был самым худшим игроком в матче? Даже хуже тех, кто вышел на замену. Еще и "выиграть в споре, кто лучше". Какой спор, если португалец сам сказал, что ЧМ не повлияет на его наследие, потому что это рядовой турнир из 6-7 матчей? Все, поезд уехал. Если каким-то чудом Португалия в составе с Роналду возьмет ЧМ, переобуться обратно на "ЧМ всегда был моей мечтой" ему никто не даст. Да и будет это выглядеть нелепо и дешево. Пусть Криш будет лучше Месси по числу подписчиков в инсте и по количеству долларов на счетах. Но по игровым и лидерским качествам он ему не ровня и на титул чемпиона мира попросту не наиграл, уж извините.
А по пути к финалу было 7 матчей, и только одна победа в основное время...
И до этого спора не было , Месси и без этого было ЛУЧШИЙ!!!!!
Вы многие фанаты удивительные люди , а что если 2022 Месси не выиграл бы чемпионат мира то получается было споры!?
Но вы и подобие вам люди и до чемпионата мира 2022 говорили Месси лучше
Следовательно, причём тогда чемпионат мира!!!!?????