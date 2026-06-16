«Роналду должен зарешать и выиграть в споре, кто лучше – он или Месси. Ставлю на Португалию». Якупов о ЧМ по футболу

Якупов о ЧМ по футболу: поставлю на Португалию, Роналду должен зарешать.

Нападающий «Авангарда » Наиль Якупов заявил, что будет болеть за Португалию на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

– В вашем канале можно было заметить необычный просмотр финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ»: все ваши друзья надели костюмы, будто из фильма «Джентльмены», и так смотрели игру. Как родилась идея?

– Это традиция, которую хочу соблюдать до конца своих дней. Специально на день финала Лиги чемпионов я ничего не планирую и организую тематический просмотр матча.

В позапрошлом году мы были футболистами, в том – героями Marvel, в этом пришли в смокингах. Еще заказали фотографа и видеографа, чтобы все осталось на память. Я даже пацанам потом писал, что у меня реально мандраж, будто я сам играю.

– Болели за «ПСЖ»?

– Нет, ни за кого. Понятно, что в «ПСЖ» играют Сафонов и Хвича , но это не решающий фактор.

– Будете ли следить за чемпионатом мира?

– Буду смотреть, но не все, потому что матчи идут по ночам. Поставлю на Португалию, хотя друзья говорят, что европейцы не выиграют ЧМ, а сделают это южноамериканцы. Но мне кажется, что Роналду должен зарешать и выиграть в споре, кто лучше: он или Месси , – сказал Якупов.

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