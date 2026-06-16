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  4. Якупов о блокировках соцсетей в России: «Во всем нужно искать позитив. Я немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет – не нужно часами отвечать на сообщения»

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Якупов о блокировках соцсетей в России: «Во всем нужно искать позитив. Я немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет – не нужно часами отвечать на сообщения»
Якупов о блокировках соцсетей в России: во всем нужно искать позитив.

Форвард «Авангарда» Наиль Якупов высказался о блокировке соцсетей в России и о мессенджере «Макс».

– Каково иностранцам в Омске?

– Им все нравится. У нас вообще отличный коллектив: многие россияне в этом сезоне говорили, что нынешние иностранцы – лучшие, с которыми они где-либо играли.

Все наши легионеры добрые и отзывчивые, которые к тому же не кучковались своей отдельной кастой. Часто такое бывало, что один из иностранцев идет гулять с одной русскоязычной компанией, второй – с другой компанией.

– Каково им без западных соцсетей, которые заблокированы в России?

– Сейчас можно найти выход из этой ситуации. У нас с этим интересная ситуация: вся команда перешла на «Макс», а иностранцы «Макс» скачать не могут. Поэтому приходилось дублировать расписания сразу в несколько мессенджеров.

– Как вам «Макс»?

– Скажу так: во всем нужно искать позитив. Я даже немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет. Мне не нужно часами отвечать на сообщения и листать соцсети. Хотя в телеграме у меня всего пять новостных каналов про футбол – больше я ничего не читаю, – сказал Якупов.

Фетисов о недопуске России: «Похоже на наперсточников в 90-х. Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия – я бы не обольщался»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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Комментарии

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Человек - идиот, что еще сказать.
Из разряда, хорошо, что общественный автобус ходит только раз в час, я теперь пешком хожу, а вот раньше бы ездил.
ОтветCaniball
Человек - идиот, что еще сказать. Из разряда, хорошо, что общественный автобус ходит только раз в час, я теперь пешком хожу, а вот раньше бы ездил.
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Ответdol998
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Подождите, а говорить вообще как надо? «Как надо» или «по правде»?
Потому что в вашем комментарии содержится как будто ответ, что надо отвечать «как надо, а не как на самом деле».
С интернетом всё плохо, и с бензином, и если все будут делать вид, что всё норм, то власть будет считать, что всё норм, а если всё норм, то ничего менять и не надо.
Да и вообще деды в войне победили безо всяких интернетов. Да и деньги наши мамы с папами снимали со сберкнижек. Это очень удобно, пришел в отделение Сбербанка, постоял в очереди и все, кэш у тебя на руках.
ОтветProkuror Prokurorov
Да и вообще деды в войне победили безо всяких интернетов. Да и деньги наши мамы с папами снимали со сберкнижек. Это очень удобно, пришел в отделение Сбербанка, постоял в очереди и все, кэш у тебя на руках.
И именно в том отделении в котором положили на счёт!!! Это важно!!!!!
ОтветProkuror Prokurorov
Да и вообще деды в войне победили безо всяких интернетов. Да и деньги наши мамы с папами снимали со сберкнижек. Это очень удобно, пришел в отделение Сбербанка, постоял в очереди и все, кэш у тебя на руках.
не было Сбербанка, была Сберкасса, а Сбер - это самый говнобанк из всех ныне существующих
"И санкции нам только на пользу", добавил Якупов.
а зачем искать позитив (точнее, делать вид, что ищешь позитив) там, где ничего позитивного на самом деле нет?
ОтветАртём Стёпин
а зачем искать позитив (точнее, делать вид, что ищешь позитив) там, где ничего позитивного на самом деле нет?
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Ответпритвиц
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про приспособление к ситуации все понятно, я скорее о том, зачем пытаться представить происходящее в позитивном ключе, когда это явно не так. ну и если взрослый человек при наличии интернета не может переключиться на другие дела, наверное, проблема все-таки не в интернете.
А когда сидишь в тюрьме, не нужно беспокоиться о том, чем заняться вечером.
ОтветDimitri_W
А когда сидишь в тюрьме, не нужно беспокоиться о том, чем заняться вечером.
и макароны))
ОтветDimitri_W
А когда сидишь в тюрьме, не нужно беспокоиться о том, чем заняться вечером.
Вообще не нужно ни о чем беспокоиться. Накормят, напоят, оденут, досуг организуют. Одни сплошные плюсы.
да и медицина нам не нужна, помрешь молодым и красиво в гробу смотреться будешь
Ответomega pepega
да и медицина нам не нужна, помрешь молодым и красиво в гробу смотреться будешь
Неплохо
Ответomega pepega
да и медицина нам не нужна, помрешь молодым и красиво в гробу смотреться будешь
Тк её у нас и нет, можно Министерство здравоохранения просто переименовать в Министерство по выдаче больничных.
"И нафиг не нужон ентот ваш интернет!"
Мда? Без мессенджеров хорошо? А может этому игрочишке коньки заблокировать, а потом послушать его реакцию?
Буквально вчера с клиентом смсками пришлось переписываться. СМСКАМИ! В 2026 году.
Ведь реально скоро к бумажным письмам вернёмся.
ОтветAlex Tarakanoff
Мда? Без мессенджеров хорошо? А может этому игрочишке коньки заблокировать, а потом послушать его реакцию? Буквально вчера с клиентом смсками пришлось переписываться. СМСКАМИ! В 2026 году. Ведь реально скоро к бумажным письмам вернёмся.
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ОтветДобрый_Ээх
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Во-первых, переписки с клиентами бывают очень разными. Файлы .docx или .xlsx тоже предлагаете эсэмэсками отправлять?

Во-вторых, когда во всем мире происходит бурное развитие высоких технологий, двигаться в обратном направлении – так себе план.

А в-третьих, не надо включать дурака и делать вид, что всё нормально, в ситуации, которая нормальной вообще не является. Вы же понимаете, что проблема не в том, чтобы написать смс, правда?
Вруби себе авиа режим и кайфуй каждый день, #######!
Часами отвечает на сообщения...
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