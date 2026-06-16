Якупов о блокировках соцсетей в России: «Во всем нужно искать позитив. Я немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет – не нужно часами отвечать на сообщения»

Якупов о блокировках соцсетей в России: во всем нужно искать позитив.

Форвард «Авангарда » Наиль Якупов высказался о блокировке соцсетей в России и о мессенджере «Макс».

– Каково иностранцам в Омске?

– Им все нравится. У нас вообще отличный коллектив: многие россияне в этом сезоне говорили, что нынешние иностранцы – лучшие, с которыми они где-либо играли.

Все наши легионеры добрые и отзывчивые, которые к тому же не кучковались своей отдельной кастой. Часто такое бывало, что один из иностранцев идет гулять с одной русскоязычной компанией, второй – с другой компанией.

– Каково им без западных соцсетей, которые заблокированы в России?

– Сейчас можно найти выход из этой ситуации. У нас с этим интересная ситуация: вся команда перешла на «Макс», а иностранцы «Макс» скачать не могут. Поэтому приходилось дублировать расписания сразу в несколько мессенджеров.

– Как вам «Макс»?

– Скажу так: во всем нужно искать позитив. Я даже немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет. Мне не нужно часами отвечать на сообщения и листать соцсети. Хотя в телеграме у меня всего пять новостных каналов про футбол – больше я ничего не читаю, – сказал Якупов.

Фетисов о недопуске России: «Похоже на наперсточников в 90-х. Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия – я бы не обольщался»