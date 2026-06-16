Якупов о блокировках соцсетей в России: «Во всем нужно искать позитив. Я немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет – не нужно часами отвечать на сообщения»

Форвард «Авангарда» Наиль Якупов высказался о блокировке соцсетей в России и о мессенджере «Макс».
– Каково иностранцам в Омске?
– Им все нравится. У нас вообще отличный коллектив: многие россияне в этом сезоне говорили, что нынешние иностранцы – лучшие, с которыми они где-либо играли.
Все наши легионеры добрые и отзывчивые, которые к тому же не кучковались своей отдельной кастой. Часто такое бывало, что один из иностранцев идет гулять с одной русскоязычной компанией, второй – с другой компанией.
– Каково им без западных соцсетей, которые заблокированы в России?
– Сейчас можно найти выход из этой ситуации. У нас с этим интересная ситуация: вся команда перешла на «Макс», а иностранцы «Макс» скачать не могут. Поэтому приходилось дублировать расписания сразу в несколько мессенджеров.
– Как вам «Макс»?
– Скажу так: во всем нужно искать позитив. Я даже немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет. Мне не нужно часами отвечать на сообщения и листать соцсети. Хотя в телеграме у меня всего пять новостных каналов про футбол – больше я ничего не читаю, – сказал Якупов.
Фетисов о недопуске России: «Похоже на наперсточников в 90-х. Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия – я бы не обольщался»
Из разряда, хорошо, что общественный автобус ходит только раз в час, я теперь пешком хожу, а вот раньше бы ездил.
Потому что в вашем комментарии содержится как будто ответ, что надо отвечать «как надо, а не как на самом деле».
С интернетом всё плохо, и с бензином, и если все будут делать вид, что всё норм, то власть будет считать, что всё норм, а если всё норм, то ничего менять и не надо.
Буквально вчера с клиентом смсками пришлось переписываться. СМСКАМИ! В 2026 году.
Ведь реально скоро к бумажным письмам вернёмся.
Во-вторых, когда во всем мире происходит бурное развитие высоких технологий, двигаться в обратном направлении – так себе план.
А в-третьих, не надо включать дурака и делать вид, что всё нормально, в ситуации, которая нормальной вообще не является. Вы же понимаете, что проблема не в том, чтобы написать смс, правда?
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