«Авангард» объявил о контракте с Ливо на год. 33-летний форвард был лучшим снайпером и бомбардиром «Трактора» в прошлом сезоне КХЛ
«Авангард» объявил о контракте с Ливо на год.
«Авангард» заключил контракт с 33-летним нападающим Джошем Ливо. Соглашение рассчитано на один сезон.
«Ливо является действующим рекордсменом лиги по голам за один регулярный чемпионат. В сезоне-24/25 форвард побил рекорд Сергея Мозякина, забросив 49 шайб», – сказано в сообщении клуба.
В прошлом сезоне канадец выступал за «Трактор», став лучшим снайпером и бомбардиром команды в FONBET чемпионате КХЛ. Он набрал 65 (26+39) очков при полезности «плюс 15» в 62 матчах.
В Кубке Гагарина на счету Ливо 4 (3+1) балла при полезности «минус 3» в 5 играх.
Генменеджер «Авангарда» о подписании Ливо: «Буше взял ответственность на себя. Сказал, что знает, как работать с этим игроком и как им управлять»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
Комментарии
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И в то же время по Ливо: он мастер высокого класса, бесспорно. Но он король регулярок, некубковый совершенно. Три плей-офф в КХЛ - два вылета в первом раунде и вылет из состава СЮ по ходу четвертьфинала (серию со Спартаком вытаскивали и выходили в полуфинал без Ливо). У него за Трактор топовая стата - но при этом часть сезона он просто катался, капризничал, обижался, что в дедлайн не обменяли, на команду не работал вообще. В плей-офф из 3 голов два в бол-ве, в 4-й игре в овере пару моментов железных упустил, в 5-й в третьем периоде при 1:1 выход 2 в 1 запорол, статистика по полезности более показательная. Думаю, у болел Салавата похожие истории про Ливо наберутся)
Остается надеяться только на то, что Буше по старой памяти найдет к нему подход и заставит на команду работать, иначе он вместо помощи вредить будет и своим равнодушием окружающих бесить. Честно говоря, в системе Буше я Ливо вообще не представляю, если он вдруг резко в запас приземлится по ходу решающих матчей, то не удивляйтесь)
Да и Ливо в принципе такой игрок, сам по себе - его прям мотивировать надо, заставлять, чтобы он без шайбы трудился, в оборону бежал. Если бы он вдобавок к своему мастерству за команду бы бился - то играл бы стабильно в НХЛ, а не в КХЛ команды менял каждый год) Я его вообще в Авто ожидал увидеть, со Спронгом бы веселый дуэт образовался, да и Кудашов легионерам руки развязывает, разрешает играть по своему усмотрению. Но, видимо, Авангард считает, что Буше превратит эгоиста в клатчера)
ПС - контракт на год это хорошо