«Авангард» объявил о контракте с Ливо на год. 33-летний форвард был лучшим снайпером и бомбардиром «Трактора» в прошлом сезоне КХЛ

«Авангард» объявил о контракте с Ливо на год.

«Авангард » заключил контракт с 33-летним нападающим Джошем Ливо . Соглашение рассчитано на один сезон.

«Ливо является действующим рекордсменом лиги по голам за один регулярный чемпионат. В сезоне-24/25 форвард побил рекорд Сергея Мозякина, забросив 49 шайб», – сказано в сообщении клуба.

В прошлом сезоне канадец выступал за «Трактор », став лучшим снайпером и бомбардиром команды в FONBET чемпионате КХЛ. Он набрал 65 (26+39) очков при полезности «плюс 15» в 62 матчах.

В Кубке Гагарина на счету Ливо 4 (3+1) балла при полезности «минус 3» в 5 играх.

Генменеджер «Авангарда» о подписании Ливо: «Буше взял ответственность на себя. Сказал, что знает, как работать с этим игроком и как им управлять»