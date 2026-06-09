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  4. «Авангард» объявил о контракте с Ливо на год. 33-летний форвард был лучшим снайпером и бомбардиром «Трактора» в прошлом сезоне КХЛ

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«Авангард» объявил о контракте с Ливо на год. 33-летний форвард был лучшим снайпером и бомбардиром «Трактора» в прошлом сезоне КХЛ
«Авангард» объявил о контракте с Ливо на год.

«Авангард» заключил контракт с 33-летним нападающим Джошем Ливо. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Ливо является действующим рекордсменом лиги по голам за один регулярный чемпионат. В сезоне-24/25 форвард побил рекорд Сергея Мозякина, забросив 49 шайб», – сказано в сообщении клуба.

В прошлом сезоне канадец выступал за «Трактор», став лучшим снайпером и бомбардиром команды в FONBET чемпионате КХЛ. Он набрал 65 (26+39) очков при полезности «плюс 15» в 62 матчах.

В Кубке Гагарина на счету Ливо 4 (3+1) балла при полезности «минус 3» в 5 играх.

Генменеджер «Авангарда» о подписании Ливо: «Буше взял ответственность на себя. Сказал, что знает, как работать с этим игроком и как им управлять»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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Комментарии

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Как болела Трактора, хочу пожелать удачи Омску, шансы на кубок в следующем сезоне хорошие, особенно если Локомотива по сетке не будет)
И в то же время по Ливо: он мастер высокого класса, бесспорно. Но он король регулярок, некубковый совершенно. Три плей-офф в КХЛ - два вылета в первом раунде и вылет из состава СЮ по ходу четвертьфинала (серию со Спартаком вытаскивали и выходили в полуфинал без Ливо). У него за Трактор топовая стата - но при этом часть сезона он просто катался, капризничал, обижался, что в дедлайн не обменяли, на команду не работал вообще. В плей-офф из 3 голов два в бол-ве, в 4-й игре в овере пару моментов железных упустил, в 5-й в третьем периоде при 1:1 выход 2 в 1 запорол, статистика по полезности более показательная. Думаю, у болел Салавата похожие истории про Ливо наберутся)
Остается надеяться только на то, что Буше по старой памяти найдет к нему подход и заставит на команду работать, иначе он вместо помощи вредить будет и своим равнодушием окружающих бесить. Честно говоря, в системе Буше я Ливо вообще не представляю, если он вдруг резко в запас приземлится по ходу решающих матчей, то не удивляйтесь)
Ответglebushka
Как болела Трактора, хочу пожелать удачи Омску, шансы на кубок в следующем сезоне хорошие, особенно если Локомотива по сетке не будет) И в то же время по Ливо: он мастер высокого класса, бесспорно. Но он король регулярок, некубковый совершенно. Три плей-офф в КХЛ - два вылета в первом раунде и вылет из состава СЮ по ходу четвертьфинала (серию со Спартаком вытаскивали и выходили в полуфинал без Ливо). У него за Трактор топовая стата - но при этом часть сезона он просто катался, капризничал, обижался, что в дедлайн не обменяли, на команду не работал вообще. В плей-офф из 3 голов два в бол-ве, в 4-й игре в овере пару моментов железных упустил, в 5-й в третьем периоде при 1:1 выход 2 в 1 запорол, статистика по полезности более показательная. Думаю, у болел Салавата похожие истории про Ливо наберутся) Остается надеяться только на то, что Буше по старой памяти найдет к нему подход и заставит на команду работать, иначе он вместо помощи вредить будет и своим равнодушием окружающих бесить. Честно говоря, в системе Буше я Ливо вообще не представляю, если он вдруг резко в запас приземлится по ходу решающих матчей, то не удивляйтесь)
можно ли сказать, что на него уход Гру повлиял?
Ответdmitrij.vnukov2017
можно ли сказать, что на него уход Гру повлиял?
Повлиял, но несильно. Его Гру даже в запас посадил незадолго до своего увольнения, ходили слухи, что Ливо с новосибирскими легами хорошо так посидел, и типа на тренировку вышел в таком виде, что его с игры с Сибирью сняли. Даже говорили, что это первым щелчком стало для Гру, что, мол, все, сезон потерян, все плохо, надо валить.
Да и Ливо в принципе такой игрок, сам по себе - его прям мотивировать надо, заставлять, чтобы он без шайбы трудился, в оборону бежал. Если бы он вдобавок к своему мастерству за команду бы бился - то играл бы стабильно в НХЛ, а не в КХЛ команды менял каждый год) Я его вообще в Авто ожидал увидеть, со Спронгом бы веселый дуэт образовался, да и Кудашов легионерам руки развязывает, разрешает играть по своему усмотрению. Но, видимо, Авангард считает, что Буше превратит эгоиста в клатчера)
Ребят , его стата затуманивает восприятие, не обижайтесь болелы Авангарда, когда он просто начнет балду гонять в плей офф.
ОтветАлександр Сандалов
Ребят , его стата затуманивает восприятие, не обижайтесь болелы Авангарда, когда он просто начнет балду гонять в плей офф.
Я не думаю,что тут есть наивные люди, которым стата Ливо что-то затуманивает
Хорошее приобретение
Надежда даже не на то,что Буше найдет к нему подход - как понял я - Буше вообще не любитель искать подходы,а на то,что Буше УЖЕ просто сказал Ливо как он будет играть - и Ливо согласился.

ПС - контракт на год это хорошо
омское метро будет рекламировать?
ОтветОлег Сергеевич
омское метро будет рекламировать?
🎯
ОтветРуслан Х
🎯
А в Уфе что метро достроили?
Ого😯. Отличный заход, однако 👍.
Контракт на 5М? )))
Удобно. Может даже свитера не менять, только логотип перешить.)
Велком ту Омск и удачи 🤞
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