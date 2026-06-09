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Ротенберг встретился с Машковым: «Актерское мастерство помогает хоккеисту лучше владеть собой в напряженные моменты»
Ротенберг встретился с Машковым: актерское мастерство помогает хоккеисту.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о встрече с актером Владимиром Машковым.

«На ПМЭФ встретились с Владимиром Львовичем Машковым – художественным руководителем театра «Современник» и Московского театра Олега Табакова, председателем Союза театральных деятелей России.

Договорились о подписании соглашения между Академией «Красная Машина-Юниор» и Союзом театральных деятелей России. Для нас это еще один важный шаг в формировании системы подготовки ребят в нашей академии, потому что мы всегда исходим из того, что хоккеист должен развиваться всесторонне – не только физически, но и как личность, повышая свой культурный уровень.

Отдельно говорили о том, как актерское мастерство может помогать на льду – лучше управлять эмоциями, увереннее проходить сложные моменты и тоньше чувствовать партнеров по команде. Убежден, что спорт и искусство могут дополнять друг друга.

Актерское мастерство помогает хоккеисту лучше владеть собой в напряженные моменты, а хоккей, в свою очередь, дает артисту дисциплину, выносливость, умение работать в коллективе, держать удар и собираться в самый ответственный момент», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг о сотрудничестве Putin Team и «Красной Машины»: «Нас объединяют общие ценности – сила, характер, командный дух, уважение к истории страны и любовь к спорту»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Владимир Машков актер
logoКрасная Машина-Юниор
logoРоман Ротенберг
фото
logoФХР
logoКХЛ

Комментарии

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Переименуйте уже спортс в блог этого блаженного
Кому хочется за ним следить подпишутся на него в телеге или где он там есть
Ротенберг встретился с Чебурашкой: "Путешествие в ящике с апельсинами помогает хоккеисту справляться с авитаминозом"
Ответlightrip
Ротенберг встретился с Чебурашкой: "Путешествие в ящике с апельсинами помогает хоккеисту справляться с авитаминозом"
Как говорил Антошка, да не нужны вам эти выдуманные друзья!😄
Ответlightrip
Ротенберг встретился с Чебурашкой: "Путешествие в ящике с апельсинами помогает хоккеисту справляться с авитаминозом"
Ротенберг встретился с чабаном...)))
угадаю, встреча с поваром позволяет не думать о еде во время матча?
ОтветSergey Arutyunov
угадаю, встреча с поваром позволяет не думать о еде во время матча?
Повара уже завалили))
ОтветSergey Arutyunov
угадаю, встреча с поваром позволяет не думать о еде во время матча?
Вы всё пропустили - не думать о еде помогает турник)))))
Ссука. А при чем тут спорт.
Машков такой же актер, как Вротенберг - тренер, превозмогатели
ОтветLIVERPOOL 2006
Машков такой же актер, как Вротенберг - тренер, превозмогатели
Из Машкова тренер, кстати, получится как минимум не хуже вротана. А вот с актерским мастерством у ромочки будут проблемы. Как и с любым другим, в принципе. Кроме балабольства и самолюбования.
ОтветФанатка Баевой
Из Машкова тренер, кстати, получится как минимум не хуже вротана. А вот с актерским мастерством у ромочки будут проблемы. Как и с любым другим, в принципе. Кроме балабольства и самолюбования.
Ага, Машков при травме Радулова, даст установку играть "за себя и за Сашку"
Блд, есть хоть кто-нибудь, с кем эта мерзость ещё не встречалась?
ОтветФанатка Баевой
Блд, есть хоть кто-нибудь, с кем эта мерзость ещё не встречалась?
Подозрительно мало встреч и фотографий с... женщинами 🤔
ОтветФанатка Баевой
Блд, есть хоть кто-нибудь, с кем эта мерзость ещё не встречалась?
Мерзость притягивает другую мерзость
В принципе, это вписывается в образ Машкова. Другой бы не стал позориться и постарался дистанцироваться от сомнительного персонажа, но только не Машков.
Пора дневник Рома публиковть . 9 июня, встал, сходил в туалет, позавтракал, встретился с Машковым и т.д. Стране ведь интересно...
Упокой его душу грешную😔
Ответbund3s
Упокой его душу грешную😔
Которую?
Ответsled
Которую?
Финскую
он реально настолько йепанутый?
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