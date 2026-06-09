Ротенберг встретился с Машковым: «Актерское мастерство помогает хоккеисту лучше владеть собой в напряженные моменты»

Ротенберг встретился с Машковым: актерское мастерство помогает хоккеисту.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о встрече с актером Владимиром Машковым.

«На ПМЭФ встретились с Владимиром Львовичем Машковым – художественным руководителем театра «Современник» и Московского театра Олега Табакова, председателем Союза театральных деятелей России.

Договорились о подписании соглашения между Академией «Красная Машина-Юниор » и Союзом театральных деятелей России. Для нас это еще один важный шаг в формировании системы подготовки ребят в нашей академии, потому что мы всегда исходим из того, что хоккеист должен развиваться всесторонне – не только физически, но и как личность, повышая свой культурный уровень.

Отдельно говорили о том, как актерское мастерство может помогать на льду – лучше управлять эмоциями, увереннее проходить сложные моменты и тоньше чувствовать партнеров по команде. Убежден, что спорт и искусство могут дополнять друг друга.

Актерское мастерство помогает хоккеисту лучше владеть собой в напряженные моменты, а хоккей, в свою очередь, дает артисту дисциплину, выносливость, умение работать в коллективе, держать удар и собираться в самый ответственный момент», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

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