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  4. «Салават» и 39-летний Шипачев подписали контракт на год

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«Салават» и 39-летний Шипачев подписали контракт на год

«Салават Юлаев» объявил о контракте на год с 39-летним форвардом Вадимом Шипачевым.

«Шипачев с 2024 года выступал за минское «Динамо».

В минувшем сезоне нападающий провел 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 5 (1+4) очков в 8 играх плей-офф», – сказано в сообщении клуба.

Шипачев – единственный хоккеист в истории КХЛ, набравший 1000 очков (сейчас – 1027). Ему же принадлежит рекорд лиги по общему числу проведенных матчей (1134).

«Динамо» Минск попрощалось с Шипачевым

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
logoВадим Шипачев
logoДинамо Минск
переходы
logoСалават Юлаев
logoКХЛ

Комментарии

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Молодёжь будет учиться у Вадима. Удачи и без травм !
ОтветКамиль Мухаметшин
Молодёжь будет учиться у Вадима. Удачи и без травм !
Комментарий скрыт
Растаскивают Динамо по крупицам.
Ответplattov
Растаскивают Динамо по крупицам.
и салават тоже
ОтветРинат Махмудияров_1117046871
и салават тоже
вот кого растащили из Уфы? прям по крупицам. нафиг не нужные Бутузов, Хохлачев, Пименов, Хохряков, Ян - все были балластом в той или иной степени. да, Василевского упустили это большой минус. но в целом нагнетать и говорить что Салават раздербанивают - тупо некорректно
Хаэрле юл, Вадим, будем рады понаблюдать за игрой мастера в наших цветах
ОтветRadik_2.0
Хаэрле юл, Вадим, будем рады понаблюдать за игрой мастера в наших цветах
Рахим итегез же, какой хаэрле ЮЛ ))
Ответsined2000
Рахим итегез же, какой хаэрле ЮЛ ))
"в добрый путь" 😃
Обновит рекорд КХЛ в составе уфимцев
Легенда Вегас Голден Найтс.
Минск пошел с молотка?
Только сезон покажет насколько Баширову в очередной раз удалось скрыть признаки нищеты ХК... но у меня есть сомнения что Шипачев вывезет, Квартальнов из него выжал последнее... впрочем, нам теперь попасть в плей офф - задача.
Ответhemsky
Только сезон покажет насколько Баширову в очередной раз удалось скрыть признаки нищеты ХК... но у меня есть сомнения что Шипачев вывезет, Квартальнов из него выжал последнее... впрочем, нам теперь попасть в плей офф - задача.
В прошлом сезоне, как то выполнили задачу и попали в плей-офф. И о чудо, прошли первый раунд. Так что в этом сезоне может тоже попадем туда, без очень сильных потуг. Надо быть более оптимистичным.
Тот самый бомбический состав, который идет за кубком по словам некоторых журналистов?
Отличное подписание для Уфы
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