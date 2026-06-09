«Салават» и 39-летний Шипачев подписали контракт на год
«Салават Юлаев» объявил о контракте на год с 39-летним форвардом Вадимом Шипачевым.
«Шипачев с 2024 года выступал за минское «Динамо».
В минувшем сезоне нападающий провел 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 5 (1+4) очков в 8 играх плей-офф», – сказано в сообщении клуба.
Шипачев – единственный хоккеист в истории КХЛ, набравший 1000 очков (сейчас – 1027). Ему же принадлежит рекорд лиги по общему числу проведенных матчей (1134).
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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