«Салават» и 39-летний Шипачев подписали контракт на год

«Салават Юлаев » объявил о контракте на год с 39-летним форвардом Вадимом Шипачевым .

«Шипачев с 2024 года выступал за минское «Динамо ».

В минувшем сезоне нападающий провел 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 5 (1+4) очков в 8 играх плей-офф», – сказано в сообщении клуба.

Шипачев – единственный хоккеист в истории КХЛ, набравший 1000 очков (сейчас – 1027). Ему же принадлежит рекорд лиги по общему числу проведенных матчей (1134).

«Динамо» Минск попрощалось с Шипачевым