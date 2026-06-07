  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Марнер побил рекорд «Вегаса» по очкам за один плей-офф. У лидера гонки бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли-2026 28 (10+18) баллов в 19 играх
0

Марнер побил рекорд «Вегаса» по очкам за один плей-офф. У лидера гонки бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли-2026 28 (10+18) баллов в 19 играх

Митч Марнер побил рекорд «Вегаса» по очкам за один плей-офф.

Форвард «Вегаса» Митч Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:4 2ОТ, 2-1), отметившись 10 бросками в створ.

На счету 29-летнего канадца стало 28 (10+18) баллов в 19 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+16». Он лидирует в гонке бомбардиров розыгрыша. 

Марнер побил рекорд «Голден Найтс» по очкам за один плей-офф. Ранее он принадлежал Джеку Айкелу (26 баллов в 22 играх в чемпионском для клуба 2023 году, 6+20). 

Марнер сделал самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли – 3 гола за 6:10 в 3-м матче с «Каролиной». Он побил рекорд Ришара от 1957 года

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoКаролина
рейтинги
logoДжек Айкел
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoВегас
logoМитч Марнер

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Где-то далеко, на полях для гольфа завистливо вздыхают Нюра и один усатый латинос.
ОтветФанатка Баевой
Где-то далеко, на полях для гольфа завистливо вздыхают Нюра и один усатый латинос.
И таваровед)
ОтветФанатка Баевой
Где-то далеко, на полях для гольфа завистливо вздыхают Нюра и один усатый латинос.
Комментарий скрыт
Просто фестивальный матч от него
Мультирекордный матч со сценарием, до которого не достать и Гаю Ричи.
ОтветФанатка Баевой
Мультирекордный матч со сценарием, до которого не достать и Гаю Ричи.
Да и в целом Гай Ричи то подсдулся и снимает откровенный проходняк уже
Если Вегас затащит, боссы тарантасов еще больше будут считаться днорями
ОтветO8ECHKIN
Если Вегас затащит, боссы тарантасов еще больше будут считаться днорями
Куда еще больше то?
Некубковый игрок говорили в Торонто
Ответrusbash14
Некубковый игрок говорили в Торонто
А некубковым оказалось Торонто
Выносите коня этому господину
ОтветMarvel Parker
Выносите коня этому господину
Ему можно дать "Коня" даже если проиграют финал, ибо особо не кому у Каролины. Андерсон заваливает финал, полевые Каролины индивидуально ни о чём
ОтветИван Иванов_1117151974
Ему можно дать "Коня" даже если проиграют финал, ибо особо не кому у Каролины. Андерсон заваливает финал, полевые Каролины индивидуально ни о чём
Комментарий скрыт
Руководству Торонто пора перестать идти на поводу у болел и СМИ.
Прям сюжет для фильма, Марнер уходит с Торонто (где его часто критиковали за игру в плей-офф) и в следующим сезоне Торонто без него не попадает в плей-офф, а Марнер с новым клубом выигрывает кубок и становится а нем MVP.
Не на того в Торонто делали ставку
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» Минск попрощалось с Шипачевым: «В следующем сезоне №87 будет защищать цвета «Салавата Юлаева»
17 минут назад
Тодд подпишет контракт с «Металлургом». Экс-форвард «Ак Барса» набрал 65 очков за 81 матч в минувшем сезоне
30 минут назад
Экс-форвард «Динамо» и сборной России Кокарев внесен в базу «Миротворца»
43 минуты назад
Каменский о Шипачеве в «Салавате»: «Большой плюс для Уфы. В команде много молодых ребят, Вадим поможет им. Он знает, что такое победы»
сегодня, 07:41
Гендиректор «Салавата» подтвердил переход Шипачева в клуб: «Контракт на один год»
сегодня, 06:50
Шипачев сам вышел на «Салават», когда решил уйти из минского «Динамо». Форвард хочет поработать с Виктором Козловым («Бизнес Online»)
сегодня, 06:34
Руководитель клуба НХЛ сравнил Маккенну с Панариным: «Он наберет кучу очков, получит свое признание, но сыграет за 3-4 команды и не заявит о себе в плей-офф»
сегодня, 06:22
Фарм «Каролины» вышел в финал плей-офф АХЛ и сыграет с «Торонто Марлис» Ахтямова. Мифтахов отразил 39 из 42 бросков в 7-м матче с фармом «Колорадо», у Рябкина победный гол
сегодня, 05:30
Сергачев не почувствовал, что в США готовятся к ЧМ-2026 по футболу: «Были в Нью-Йорке. Мне кажется, там людям вообще… По барабану? Конечно»
сегодня, 04:45
Бринд’Амор выбрал стартового вратаря «Каролины» в 4-м матче финала, но не назвал его: «Предпочту сохранить секрет. История зажила своей жизнью, мне это даже нравится»
сегодня, 03:45
Ко всем новостям
Последние новости
Овечкин забил Дзюбе между ног во время игры в пляжный футбол
6 минут назадВидео
Кравчук о финале Кубка Стэнли: «Вегас» играет на повышенном уровне жесткости. Где-то продавливает «Каролину», хотя Востоке это никому не удавалось. «Монреаль» в финале был бы смят»
сегодня, 07:54
Защитник «Вегаса» Кохлан о 4-м матче финала: «Самая важная игра. Счет станет либо 3-1, либо 2-2. Это большая разница, так что команды покажут лучшую игру»
сегодня, 07:28
Канадский форвард Тирни вернулся в минское «Динамо» после сезона в Швейцарии. Контракт – на 2 года
сегодня, 07:10
Кравчук о том, что финал в НХЛ результативнее, чем в КХЛ: «Разница не в тактике, а в мастерстве. Культ на пуляние шайбы в сторону ворот уже прошел. Броски концентрированные, скрытые и опасные»
сегодня, 05:50
Юров о Макдэвиде: «Как про Месси говорят: Богом поцелованный, и Коннор такой же. Не понимаю, как можно так кататься, откуда столько сил. Он убегает постоянно»
сегодня, 05:15
Аналитик Грегор о Бэбкоке и «Эдмонтоне»: «Извините, но победа в Кубке Стэнли в 2008 году – не очень веская причина для его найма. Это было бы ужасным решением для «Ойлерс»
сегодня, 04:58
Биссоннетт о Макфарленде в «Нэшвилле»: «Один из лучших генменеджеров в НХЛ. У клуба хорошая поддержка, в штате нет налога на доходы – можно создать мощную команду за 3-4 года»
сегодня, 04:30
Капитан «Вегаса» Стоун о камбэке «Каролины» в 3-м матче финала: «Не думаю, что мы были так уж плохи в 3-м периоде. Плохими были 39 секунд – извлечем уроки из этого»
сегодня, 03:58
Капитан «Каролины» Стаал о 2 днях перерыва между матчами финала в Лас-Вегасе: «Отвлечься от хоккея на время – не так уж плохо. Организму нужна передышка, у нас отличный отель и хорошая еда»
сегодня, 03:30
Рекомендуем