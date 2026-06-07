Марнер побил рекорд «Вегаса» по очкам за один плей-офф. У лидера гонки бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли-2026 28 (10+18) баллов в 19 играх
Митч Марнер побил рекорд «Вегаса» по очкам за один плей-офф.
Форвард «Вегаса» Митч Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:4 2ОТ, 2-1), отметившись 10 бросками в створ.
На счету 29-летнего канадца стало 28 (10+18) баллов в 19 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+16». Он лидирует в гонке бомбардиров розыгрыша.
Марнер побил рекорд «Голден Найтс» по очкам за один плей-офф. Ранее он принадлежал Джеку Айкелу (26 баллов в 22 играх в чемпионском для клуба 2023 году, 6+20).
Марнер сделал самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли – 3 гола за 6:10 в 3-м матче с «Каролиной». Он побил рекорд Ришара от 1957 года
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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