Ротенберг о матче Россия – США: «Хотелось бы. Американцы в свое время взяли систему Станиславского и изучали ее. В спорте то же самое – они взяли наработки у СССР»
Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что готов организовать матчи национальной сборной против США на уровне всех возрастов.
Ранее стало известно, что Россия и США планируют провести товарищеский хоккейный матч между командами Торгово‑промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты.
«Мы приглашаем американцев сыграть матчи на уровне всех возрастов. Начиная с любого возраста наши команды готовы сыграть.
Мы готовы организовать такие матчи и на уровне сборных: в Москве, в Сочи, в Красноярске во время форума «Россия – спортивная держава». Мы готовы и будем дальше об этом разговаривать.
Хотелось бы сыграть с американцами. Обсуждается культурный обмен. Коллеги говорили, что американцы в свое время взяли систему Станиславского и изучали ее. В спорте то же самое, в свое время они взяли наработки у СССР», – сказал Ротенберг.
Ротенберг о детстве: «На кухне висел турник. Если ты не подтягивался 10 раз – не заходил на кухню. Благодарен отцу, он правильно меня мотивировал – этот турник помог мне в жизни»
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