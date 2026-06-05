Ротенберг о матче Россия – США: «Хотелось бы. Американцы в свое время взяли систему Станиславского и изучали ее. В спорте то же самое – они взяли наработки у СССР»

Ротенберг о матче Россия – США: хотелось бы, американцы взяли наработки у СССР.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что готов организовать матчи национальной сборной против США на уровне всех возрастов.

Ранее стало известно , что Россия и США планируют провести товарищеский хоккейный матч между командами Торгово‑промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты.

«Мы приглашаем американцев сыграть матчи на уровне всех возрастов. Начиная с любого возраста наши команды готовы сыграть.

Мы готовы организовать такие матчи и на уровне сборных: в Москве, в Сочи, в Красноярске во время форума «Россия – спортивная держава». Мы готовы и будем дальше об этом разговаривать.

Хотелось бы сыграть с американцами. Обсуждается культурный обмен. Коллеги говорили, что американцы в свое время взяли систему Станиславского и изучали ее. В спорте то же самое, в свое время они взяли наработки у СССР», – сказал Ротенберг.

Ротенберг о детстве: «На кухне висел турник. Если ты не подтягивался 10 раз – не заходил на кухню. Благодарен отцу, он правильно меня мотивировал – этот турник помог мне в жизни»