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Ротенберг о матче Россия – США: «Хотелось бы. Американцы в свое время взяли систему Станиславского и изучали ее. В спорте то же самое – они взяли наработки у СССР»

Ротенберг о матче Россия – США: хотелось бы, американцы взяли наработки у СССР.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что готов организовать матчи национальной сборной против США на уровне всех возрастов.

Ранее стало известно, что Россия и США планируют провести товарищеский хоккейный матч между командами Торгово‑промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты.

«Мы приглашаем американцев сыграть матчи на уровне всех возрастов. Начиная с любого возраста наши команды готовы сыграть.

Мы готовы организовать такие матчи и на уровне сборных: в Москве, в Сочи, в Красноярске во время форума «Россия – спортивная держава». Мы готовы и будем дальше об этом разговаривать.

Хотелось бы сыграть с американцами. Обсуждается культурный обмен. Коллеги говорили, что американцы в свое время взяли систему Станиславского и изучали ее. В спорте то же самое, в свое время они взяли наработки у СССР», – сказал Ротенберг.

Ротенберг о детстве: «На кухне висел турник. Если ты не подтягивался 10 раз – не заходил на кухню. Благодарен отцу, он правильно меня мотивировал – этот турник помог мне в жизни»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Родители, не вешайте турники детям под самый потолок, оставляйте пространство, чтобы голова потолка не касалась
Ответshexes
Родители, не вешайте турники детям под самый потолок, оставляйте пространство, чтобы голова потолка не касалась
и давайте им иногда кушать без турника)
Ответshexes
Родители, не вешайте турники детям под самый потолок, оставляйте пространство, чтобы голова потолка не касалась
Думаю надо коментарий номинировать на топ за месяц)
Странно, что не систему Ротенберга сказанул.
ОтветVals
Странно, что не систему Ротенберга сказанул.
Не доросли еще американцы до передовых методик финского гения.
ОтветVals
Странно, что не систему Ротенберга сказанул.
Не будем забегать вперед 🙂
Предлагаю устроить флешмоб и не комментировать эту новость :)
ОтветГаборик
Предлагаю устроить флешмоб и не комментировать эту новость :)
Ну как тут не прокомментировать. Правда жаль что матом комментарии не пропускают
ОтветГаборик
Предлагаю устроить флешмоб и не комментировать эту новость :)
да не будет не какого матча...ротенберг готов комментировать любую новость про игру с шайбой ,как свою заслугу.на сколько знаю, вчера рассказали будет игра среди бизнесменов типа..НЕ КАКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ что с нашей стороны ,что с американской на лёд не выйдут..
800 спектаклей посмотрел?
Клоуну нужны новые гастроли.
Блин , что бы американцы без нас делали? Всё у нас переняли - лампу накаливания,радио и хоккей
ОтветАндрей старый
Блин , что бы американцы без нас делали? Всё у нас переняли - лампу накаливания,радио и хоккей
атомную бомбу еще и систему образования, и вообще мы их спасли
ОтветАндрей старый
Блин , что бы американцы без нас делали? Всё у нас переняли - лампу накаливания,радио и хоккей
и балет)))
интурист в своём репертуаре, ничего нового.
Если настоящая команда США встретится со сборной России под руководством великого РоРо, то он вдруг осознает, что американцы взяли наработки не из Станиславского, а из немецких порнофильмов. И роль самого РоРо в этой игре будет мягко скажем не доминантной
Ответviktorpavlov70
Если настоящая команда США встретится со сборной России под руководством великого РоРо, то он вдруг осознает, что американцы взяли наработки не из Станиславского, а из немецких порнофильмов. И роль самого РоРо в этой игре будет мягко скажем не доминантной
Он будет в роли Саши Грэй
Неужели трудно найти 20 человек с американским паспортом в России и создать из них сборную для Ромашки? Посадить их на сдельщину и пустить на гастроли куда он там хочет в Москву, в Сочи, в Красноярск... Третьяк, проснись и займись делом!
ОтветRuss Ivan
Неужели трудно найти 20 человек с американским паспортом в России и создать из них сборную для Ромашки? Посадить их на сдельщину и пустить на гастроли куда он там хочет в Москву, в Сочи, в Красноярск... Третьяк, проснись и займись делом!
У меня есть американский паспорт. Готов выступить в роли шута за приличное вознаграждение. В хоккей играть толком не умею, но там это и не требуется, думаю.
Ответarriva
У меня есть американский паспорт. Готов выступить в роли шута за приличное вознаграждение. В хоккей играть толком не умею, но там это и не требуется, думаю.
В принципе и уметь то не нужно. Главное что на коньках уметь кататься, да клюшку в руках держать
Как-то Голливуд не помер и без "системы Станиславского". Феерическое стремление болтать о "родине слонов".
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