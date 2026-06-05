Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии The Hockey News. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 3-й, Василевский – 6-й, Селебрини – 7-й, Капризов – 9-й
Опубликован финальный список из рейтинга 100 лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News.
Журналисты использовали следующие критерии:
– текущий сезон наиболее важен, но последние два-три года также учитывались;
– перспективы игроков не учитываются – только актуальный уровень;
– зарплата также не влияет на место в списке.
Топ-10 выглядит следующим образом:
10 (14). з Зак Веренски, «Коламбус»;
9 (10). н Кирилл Капризов, «Миннесота»;
8 (6). з Куинн Хьюз, «Миннесота»;
7 (90). н Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;
6 (8). в Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»;
5 (4). н Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;
4 (3). з Кэйл Макар, «Колорадо»;
3 (7). н Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»;
2 (1). н Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;
1 (2). н Коннор Макдэвид, «Эдмонтон».
Примечание: в скобках – место в прошлогоднем рейтинге.
Кросби – 12-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Айкел – 14-й, Барков – 16-й, Зайдер – 18-й, Пастрняк – 19-й
Ну и Веренски как-то высоковат.
И я бы Макара выше Маккиннона поставил. Есть ощущение, что именно он главная сила в Колорадо.
Мэттьюс 127 игр 60 шайб 20.38 мин за игру.
Ови 147 игр 76 шайб 17.34 мин
Мэттьюс 20 какой то Овечкин в 100 нет)
P.S.По-моему Свечникова нет в топ-100,это не совсем справедливо,стата довольно скромная,он многое умеет на площадке,играет в ровной и крепкой команде.
P.S Или есть и я что-то упустил?