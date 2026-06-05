Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии The Hockey News. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 3-й, Василевский – 6-й, Селебрини – 7-й, Капризов – 9-й

Макдэвид назван лучшим игроком НХЛ по версии The Hockey News.

Опубликован финальный список из рейтинга 100 лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News.

Журналисты использовали следующие критерии:

– текущий сезон наиболее важен, но последние два-три года также учитывались;

– перспективы игроков не учитываются – только актуальный уровень;

– зарплата также не влияет на место в списке.

Топ-10 выглядит следующим образом:

10 (14). з Зак Веренски , «Коламбус»;

9 (10). н Кирилл Капризов, «Миннесота»;

8 (6). з Куинн Хьюз , «Миннесота»;

7 (90). н Макклин Селебрини , «Сан-Хосе»;

6 (8). в Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»;

5 (4). н Леон Драйзайтль , «Эдмонтон»;

4 (3). з Кэйл Макар , «Колорадо»;

3 (7). н Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»;

2 (1). н Нэтан Маккиннон , «Колорадо»;

1 (2). н Коннор Макдэвид , «Эдмонтон».

Примечание: в скобках – место в прошлогоднем рейтинге.

Кросби – 12-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Айкел – 14-й, Барков – 16-й, Зайдер – 18-й, Пастрняк – 19-й