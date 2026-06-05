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  • Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии The Hockey News. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 3-й, Василевский – 6-й, Селебрини – 7-й, Капризов – 9-й
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Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии The Hockey News. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 3-й, Василевский – 6-й, Селебрини – 7-й, Капризов – 9-й

Макдэвид назван лучшим игроком НХЛ по версии The Hockey News.

Опубликован финальный список из рейтинга 100 лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News.

Журналисты использовали следующие критерии:

– текущий сезон наиболее важен, но последние два-три года также учитывались;

– перспективы игроков не учитываются – только актуальный уровень;

– зарплата также не влияет на место в списке.

Топ-10 выглядит следующим образом:

10 (14). з Зак Веренски, «Коламбус»;

9 (10). н Кирилл Капризов, «Миннесота»;

8 (6). з Куинн Хьюз, «Миннесота»;

7 (90). н Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;

6 (8). в Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»;

5 (4). н Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;

4 (3). з Кэйл Макар, «Колорадо»;

3 (7). н Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»;

2 (1). н Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;

1 (2). н Коннор Макдэвид, «Эдмонтон».

Примечание: в скобках – место в прошлогоднем рейтинге.

Кросби – 12-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Айкел – 14-й, Барков – 16-й, Зайдер – 18-й, Пастрняк – 19-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
logoНХЛ
logoКоламбус
logoЗак Веренски
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
logoСан-Хосе
logoМакклин Селебрини
logoКуинн Хьюз
logoТампа-Бэй
logoНикита Кучеров
logoАндрей Василевский
logoЛеон Драйзайтль
logoКэйл Макар
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
logoНэтан Маккиннон
рейтинги

Комментарии

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Вот 1 место думаю бесспорно. 2-5 место уже вкусовщина. Мак, Куч, Макар и Драйз плюс минус на одном уровне кмк.
Трое русских, немец и остальные северо американцы. Больше ни одного европейца. Солидно!
Лучшие - одни, а в финале играют совершенно другие)
Ответsancho81
Лучшие - одни, а в финале играют совершенно другие)
Когда Месси в последний раз играл в финале ЛЧ? Это командный вид спорта.
Ответsancho81
Лучшие - одни, а в финале играют совершенно другие)
ну это сейчас а так Мак, Куч, Драйз, Василевский, Макар, Маккинон играли в финале. Кто то не один раз и не один раз побеждали, всё таки в хоккее больше от команды зависит
Странно что Васю выше Селебрини поставили, учитывая сколько авансов выдают канадцу.
Ну и Веренски как-то высоковат.
И я бы Макара выше Маккиннона поставил. Есть ощущение, что именно он главная сила в Колорадо.
ОтветMaasd4m
Странно что Васю выше Селебрини поставили, учитывая сколько авансов выдают канадцу. Ну и Веренски как-то высоковат. И я бы Макара выше Маккиннона поставил. Есть ощущение, что именно он главная сила в Колорадо.
В этом ПО собственно так и было, как только Макар отвалился, Колорадо сразу превратилась в тыкву.
В сотке 10 россиян
ОтветKadiy
В сотке 10 россиян
Сколько из этих 10 вратари?
Ответfrol92
Сколько из этих 10 вратари?
Трое. Бобровского нет
Барков Величайший), ни одного матча не сыграл а в рейтинге поднялся). Один только вижу тут адекватный момент, Мэттьюс с 9-го на 28-е упал.
Ответovi1000
Барков Величайший), ни одного матча не сыграл а в рейтинге поднялся). Один только вижу тут адекватный момент, Мэттьюс с 9-го на 28-е упал.
А хотя я понял), до них только сейчас дошла на сколько Барков Великий), то что Флорида без него улетела вниз с обрыва).
3 из 10-это очень приличный показатель!
А в прощлогоднем рейтинге Ови каким был? Выиграл Восток, 3-й снайпер хотя пропустил четверть сезона.
За последние 2 сезона
Мэттьюс 127 игр 60 шайб 20.38 мин за игру.
Ови 147 игр 76 шайб 17.34 мин
Мэттьюс 20 какой то Овечкин в 100 нет)
Два крайних и лучший вратарь россияне.
P.S.По-моему Свечникова нет в топ-100,это не совсем справедливо,стата довольно скромная,он многое умеет на площадке,играет в ровной и крепкой команде.
P.S Или есть и я что-то упустил?
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