«Динамо» обменяет Комтуа в «Спартак» на Коростелева («СЭ»)

Московское «Динамо» обменяет нападающего Максим Комтуа в «Спартак» на форварда Никиту Коростелева.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2025/26 Комтуа набрал 34 (19+15) очка в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В 3 играх плей-офф результативными баллами не отметился.

Срок его контракта с «Динамо» рассчитан до 31 мая. Ранее клуб закрепил права на Комтуа, сделав ему квалификационное предложение.

Коростелев в регулярном чемпионате набрал 35 (21+14) очков в 60 матчах. В плей-офф у него 1 гол в 5 играх. Срок его соглашения рассчитан до 31 мая 2027 года.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ОтветВарфоломей Книгочтеев
Странный обмен)
Зато быстрый, всего лишь 10-15 минут пешком дойти от Мегаспорта до ВТБ-Арены или наоборот для Комтуа и Коростелева. 😁
Сильные стороны есть у обоих игроков. Коростелева пробовали в разных звеньях. Яркие матчи сменялись сериями, где он был незаметен. Гутик может хорошо бросить в касание. Филимонов хорошо бросает. А вот игрока, похожего на Комтуа, у нас нет. Надеюсь, тренерский штаб знает, с кем его поставить. Сможет подготовить команду качественно лучше к новому сезону.
Тамбиев не хочет видеть цирковые номера Комтуа. Жамнов сможет выдержать этого несдержанного?
Не вижу ничего особенно странного, две высокооплачиваемых игрока в прошлом сезоне не оправдали ожиданий. У меня больше вопрос, точно ли Комтуа согласится сильно подвинуться со своих нынешних 70 лямов.
ОтветProline
Не вижу ничего особенно странного, две высокооплачиваемых игрока в прошлом сезоне не оправдали ожиданий. У меня больше вопрос, точно ли Комтуа согласится сильно подвинуться со своих нынешних 70 лямов.
Коростелёв то чем плох? 20 шайб +/- стабильно кладёт, бросок в полном порядке
ОтветDimitrakos
Коростелёв то чем плох? 20 шайб +/- стабильно кладёт, бросок в полном порядке
Один из самых дорогих игроков, выходящий преимущественно в третьем звене, с айстаймом около 15 минут - это роскошь.
Ух, ты! Ну, не плохо! ( Динамовец)
Ещё одна подозрительная сделка от Спартака. И в этот раз усилением и не пахнет.
Значит ли это, что Ваня Морозов точно уходит?!
А куда?!
Все говорили про Ска, но после подписания Аймурзина - Ска он не нужен.
Никита не нужен Спартаку?
