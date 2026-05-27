«Динамо» обменяет Комтуа в «Спартак» на Коростелева («СЭ»)

«Динамо» обменяет Максим Комтуа в «Спартак» на Никиту Коростелева.

Московское «Динамо» обменяет нападающего Максим Комтуа в «Спартак » на форварда Никиту Коростелева .

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2025/26 Комтуа набрал 34 (19+15) очка в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В 3 играх плей-офф результативными баллами не отметился.

Срок его контракта с «Динамо » рассчитан до 31 мая. Ранее клуб закрепил права на Комтуа, сделав ему квалификационное предложение.

Коростелев в регулярном чемпионате набрал 35 (21+14) очков в 60 матчах. В плей-офф у него 1 гол в 5 играх. Срок его соглашения рассчитан до 31 мая 2027 года.