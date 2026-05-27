«Динамо» обменяет Комтуа в «Спартак» на Коростелева («СЭ»)

Московское «Динамо» обменяет нападающего Максим Комтуа в «Спартак» на форварда Никиту Коростелева.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2025/26 Комтуа набрал 34 (19+15) очка в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В 3 играх плей-офф результативными баллами не отметился.
Срок его контракта с «Динамо» рассчитан до 31 мая. Ранее клуб закрепил права на Комтуа, сделав ему квалификационное предложение.
Коростелев в регулярном чемпионате набрал 35 (21+14) очков в 60 матчах. В плей-офф у него 1 гол в 5 играх. Срок его соглашения рассчитан до 31 мая 2027 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
А куда?!
Все говорили про Ска, но после подписания Аймурзина - Ска он не нужен.