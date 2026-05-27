  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Сопоставить коммерческие доходы НХЛ и КХЛ не так просто, потому что они зарабатывают во многом за счет телевизионных прав. У нас иная бизнес-модель»
0

Роман Ротенберг: «Сопоставить коммерческие доходы НХЛ и КХЛ не так просто, потому что они зарабатывают во многом за счет телевизионных прав. У нас иная бизнес-модель»

Роман Ротенберг высказался о коммерческих доходах НХЛ и КХЛ.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в интервью Вячеславу Фетисову высказался о коммерческих доходах НХЛ и КХЛ.

«Мы шаг за шагом идем к тому, чтобы у нас было больше коммерческих доходов. Сопоставить коммерческие доходы НХЛ и КХЛ на сегодняшний день не так просто, потому что они зарабатывают во многом за счет телевизионных прав.

Вот эта система продажи телевизионных прав, на сегодняшний день у нас в целом ее нету. Сама бизнес-модель, она просто иная», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Фетисов» на Rutube
logoРоман Ротенберг
logoНХЛ
logoденьги
logoФХР
logoКХЛ
телевидение
бизнес

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Называть иной бизнес-моделью дотации от госкорпораций и иных крупных компаний, а также бюджета региона, это прям сильно :)

И кому продавать телевизионные права? Госканалу Матч-ТВ или КХЛ-ТВ? :)
ОтветГаборик
Называть иной бизнес-моделью дотации от госкорпораций и иных крупных компаний, а также бюджета региона, это прям сильно :) И кому продавать телевизионные права? Госканалу Матч-ТВ или КХЛ-ТВ? :)
Это и есть другая бизнес-модель. Цап-царап называется))))
ОтветГаборик
Называть иной бизнес-моделью дотации от госкорпораций и иных крупных компаний, а также бюджета региона, это прям сильно :) И кому продавать телевизионные права? Госканалу Матч-ТВ или КХЛ-ТВ? :)
так они и себя считают гениальными бизнесменами, сидя на госконтрактах за счёт дружбы с правильным человеком
у этих бизнес-модель - казнокрадство. другого не умеют.
Тут всё просто, две модели - бизнес и не бизнес.
ОтветОперация Ы
Тут всё просто, две модели - бизнес и не бизнес.
Ну с буками то они как с писаной торбой носятся. Зарабатывают на ставках. Название вон даже не КХЛ, а Фонбет КХЛ
Ответ777тч
Ну с буками то они как с писаной торбой носятся. Зарабатывают на ставках. Название вон даже не КХЛ, а Фонбет КХЛ
На буках зарабатывать много ума не надо. Тем более, когда казино фактически под запретом, а 90% букмекеров принадлежат приближённым к власти и ФСБ
В России любой бизнес-модели довольно тяжело, потому что она сталкивается с бедным населением, которое 40% доходов на еду тратит
ОтветShos
В России любой бизнес-модели довольно тяжело, потому что она сталкивается с бедным населением, которое 40% доходов на еду тратит
Истина
ну какой "во многом"

теледоходы НХЛ - порядка 1 млрд 300 млн в год в США и Канаде плюс еще пара монет (озвучивались суммы меньше 100 млн) со всех остальных стран

при этом годовой доход только от спонсоров больше, билеты порядка 3 млрд, суммарная выручка Лиги около 6.8 млрд в год

то есть телеправа это около 20%
Я правильно понимаю, что разница в бизнес-моделях в том, что НХЛ кому-то нужна, и за неё платят люди, а за КХЛ никто платить не хочет?
ОтветСергей Сорока
Я правильно понимаю, что разница в бизнес-моделях в том, что НХЛ кому-то нужна, и за неё платят люди, а за КХЛ никто платить не хочет?
платить не чем...всё уходит на сортир
В России "бизнес"-модель проста: все команды всегда убыточны. В советское время команду "прикрепляли" к крупному комбинату, например, металлургическому - "Металлург" (Новокузнецк), "Металлург" (Магнитогорск), "Северсталь". Комбинат содержал команду на своей шее. Сейчас в основном всё на тех же рельсах. Многие клубы дотирует государство (типа СКА). А там где нет крупного комбината (как у новосибирской "Сибири), губернатор ходит по кругу с шапкой по мелким и собирает на команду. Вот и вся арифметика, вся "бизнес"-модель
ОтветGoga74
В России "бизнес"-модель проста: все команды всегда убыточны. В советское время команду "прикрепляли" к крупному комбинату, например, металлургическому - "Металлург" (Новокузнецк), "Металлург" (Магнитогорск), "Северсталь". Комбинат содержал команду на своей шее. Сейчас в основном всё на тех же рельсах. Многие клубы дотирует государство (типа СКА). А там где нет крупного комбината (как у новосибирской "Сибири), губернатор ходит по кругу с шапкой по мелким и собирает на команду. Вот и вся арифметика, вся "бизнес"-модель
по-другому не умеют...
я уверен на 100.500 % что если у нас перейдут на ту систему что существует во всём остальном мире мы вернёмся во времена николашки 2го о которых так грезят эффективные манагеры из ленинграда
ОтветGoga74
В России "бизнес"-модель проста: все команды всегда убыточны. В советское время команду "прикрепляли" к крупному комбинату, например, металлургическому - "Металлург" (Новокузнецк), "Металлург" (Магнитогорск), "Северсталь". Комбинат содержал команду на своей шее. Сейчас в основном всё на тех же рельсах. Многие клубы дотирует государство (типа СКА). А там где нет крупного комбината (как у новосибирской "Сибири), губернатор ходит по кругу с шапкой по мелким и собирает на команду. Вот и вся арифметика, вся "бизнес"-модель
Да, но в советское время на зп не уходили мильярды, средний игрок получал как средний рабочий, у меня такой сосед был, однушку как получил от завода, так в ней и помер впоследствии, капитан и основной бомбардир могли с премией зарабатывать до зп начальника цеха, я не пойму сейчас что изменилось, с чего вдруг такой перекос в деньгах взялся?!?
Организм с особенностями развития рассуждает об ином
Доить государство не есть бизнес модель
Помню как этот 🤡 таблицы выкладывал, где Ска опережал по посещаемости многие клубы НХЛ. Вот только Ска свои билеты от 200 рублей продавал, а у Монреаля на финал конференции средняя цена билета $ 1000 🤣
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с днем рождения: «Город, который с детства воспитывает характер, учит стойкости, уважению к истории, любви к культуре и стремлению быть лучше»
27 мая, 16:59
Ротенберг о дороговизне детского хоккея: «Есть наработки, чтобы самим производить экипировку, она будет более доступной. Все должно быть сделано в России. И качество не хуже, чем у конкурентов»
27 мая, 16:23
Ротенберг мечтает тренировать сборную и взять Кубок Гагарина как тренер: «Надо стремиться и ставить высокие цели»
27 мая, 11:43
Рекомендуем
Главные новости
Никишин набрал 1-е очко в текущем плей-офф НХЛ – ассист при победной шайбе Станковена в 5-м матче с «Монреалем». У защитника «+3» за 12:14 на льду
сегодня, 03:40
Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года – 32 сезона подряд
сегодня, 03:10
«Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет и сыграет с «Вегасом». Серия начнется 2 июня
сегодня, 02:59
«Каролина» разгромила «Монреаль» (6:1) в 5-м матче, выиграв финал Востока (4-1). У Станковена 1+2 с победным голом
сегодня, 02:48
Кубок Стэнли. «Каролина» выбила «Монреаль» в финале Востока (4-1)
сегодня, 02:45
НХЛ недовольна, что «Чикаго» поместил Михеева на рынок для оценки следующего контракта форварда. Лига разослала меморандум в клубы
вчера, 21:24
Депутат Свищев: «ИИХФ пора признать, что без России хоккей потерял в зрелищности и интриге. Вроде бы идет ЧМ, но зрительский интерес крайне низкий»
вчера, 20:30
Федерация хоккея Украины выступила против допуска Беларуси к ЮЧМ: «Ей и России не место в международном спорте»
вчера, 20:05
Ротенберг об отмене решения ИИХФ: «Хороший шаг вперед. Нужно еще много работать, чтобы добиться полного допуска сборной России»
вчера, 19:42
Лучший бомбардир финской лиги Раутиайнен подписал контракт с «Тампой». 20-летний форвард набрал 77 очков в 59 матчах прошлого сезона
вчера, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Демидов без очков в 5-м матче серии с «Каролиной»: 1 бросок в створ при 4 промахах, 1 потеря и «минус 2» за 18:19. У него 3+6 в 19 играх в текущем плей-офф
22 минуты назад
Свечников в 5-м матче серии с «Монреалем»: ассист, 4 минуты штрафа, 1 бросок и «+1» за 14:18. У него 7 очков в 13 играх в текущем плей-офф
49 минут назад
Игроки «Каролины» не прикоснулись к трофею за победу в конференции. В 2002 году касались – и проиграли в финале Кубка Стэнли, в 2006-м нет – и выиграли
сегодня, 03:25Видео
20-летний защитник Силаев перейдет в «Нью-Джерси» из «Торпедо» («СЭ»)
вчера, 21:12
Вудкрофт – один из основных претендентов на пост главного тренера «Лос-Анджелеса». «Торонто» не запрашивал разрешение на переговоры с помощником тренера «Анахайма»
вчера, 20:58
Мактавиш интересен «Торонто», «Сент-Луису» и «Виннипегу». Форвард «Анахайма» получает 7 млн долларов за сезон по контракту до 2031 года
вчера, 20:45
Лучший бомбардир «Регле» Нильссон перешел в «Нэшвилл». 20-летний форвард набрал 40 очков в 52 матчах сезона в Швеции
вчера, 20:15
Агент Фисенко о том, что форвард может завершить карьеру: «Он продолжит карьеру в «Ак Барсе», думаю. Интерес к нему есть не только в Казани, но и из других клубов»
вчера, 19:56
Генменеджер «Трактора» о Гру и Гордоне: «Не учли несколько личных характеристик предыдущего тренера. Сейчас при выборе иностранца они были изучены вдоль и поперек»
вчера, 18:56
Плющев об аннулировании решения совета ИИХФ: «Оголтелая русофобия всех достала. У многих федераций идет допуск наших команд. ИИХФ не хочет быть белой вороной, видимо»
вчера, 18:42
Рекомендуем