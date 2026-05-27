Роман Ротенберг: «Сопоставить коммерческие доходы НХЛ и КХЛ не так просто, потому что они зарабатывают во многом за счет телевизионных прав. У нас иная бизнес-модель»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в интервью Вячеславу Фетисову высказался о коммерческих доходах НХЛ и КХЛ .

«Мы шаг за шагом идем к тому, чтобы у нас было больше коммерческих доходов. Сопоставить коммерческие доходы НХЛ и КХЛ на сегодняшний день не так просто, потому что они зарабатывают во многом за счет телевизионных прав.

Вот эта система продажи телевизионных прав, на сегодняшний день у нас в целом ее нету. Сама бизнес-модель, она просто иная», – сказал Ротенберг.