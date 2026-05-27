Роман Ротенберг: «Сопоставить коммерческие доходы НХЛ и КХЛ не так просто, потому что они зарабатывают во многом за счет телевизионных прав. У нас иная бизнес-модель»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в интервью Вячеславу Фетисову высказался о коммерческих доходах НХЛ и КХЛ.
«Мы шаг за шагом идем к тому, чтобы у нас было больше коммерческих доходов. Сопоставить коммерческие доходы НХЛ и КХЛ на сегодняшний день не так просто, потому что они зарабатывают во многом за счет телевизионных прав.
Вот эта система продажи телевизионных прав, на сегодняшний день у нас в целом ее нету. Сама бизнес-модель, она просто иная», – сказал Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Фетисов» на Rutube
И кому продавать телевизионные права? Госканалу Матч-ТВ или КХЛ-ТВ? :)
теледоходы НХЛ - порядка 1 млрд 300 млн в год в США и Канаде плюс еще пара монет (озвучивались суммы меньше 100 млн) со всех остальных стран
при этом годовой доход только от спонсоров больше, билеты порядка 3 млрд, суммарная выручка Лиги около 6.8 млрд в год
то есть телеправа это около 20%
я уверен на 100.500 % что если у нас перейдут на ту систему что существует во всём остальном мире мы вернёмся во времена николашки 2го о которых так грезят эффективные манагеры из ленинграда