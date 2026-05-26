  • Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»

Фетисов и Ротенберг обсудили отъезд молодых игроков из России.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обсудил с первым вице‑президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом то, как можно предотвратить отъезд российских игроков за границу. 

Фетисов: «Роман Борисович, президент в свое время сказал: «Делайте все необходимое для того, чтобы молодые ребята не уезжали из страны». Я, по крайней мере, вижу, как это можно сделать – на примере того же Капризова, который поиграл здесь, стал олимпийским чемпионом, а потом уехал и сейчас стал самым высокооплачиваемым хоккеистом на планете Земля. Сформировавшись полностью, возмужав... Вообще есть какое-то понимание, как защитить интересы КХЛ?»

Ротенберг: «На примере Капризова можно, на примере Панарина, которые добились успеха, – с ними была личная беседа всегда. Кирилл прошел все сборные команды...»

Фетисов: «Нет, без разговоров. [Речь про] уставные документы и все, что с ними связано, – чтобы не с каждым человеком отдельно разговаривать. Какой сейчас возраст неограниченно свободного агента? 25 лет? 26?»

Ротенберг: «27».

Фетисов: «27. Вот попробуй сделать так, чтобы игроку [из НХЛ], который захочет поехать в любой клуб на планете Земля, разрешили там играть. Невозможно, правильно?»

Ротенберг: «Невозможно».

Фетисов: «Ну а почему мы не можем этого сделать»?

Ротенберг: «В целом, мы это и делаем. Ребята, которые уехали, – это сейчас лидеры команд».

Фетисов: «Ну, Ваня Демидов уехал. Пацан, который мог собирать стадионы у нас, сейчас собирает стадионы в Монреале. А мог бы поиграть 5-6 лет здесь и потом поехать в тот же «Монреаль». Мы каким образом защитим интересы наших клубов? Может, это не к тебе вопрос, просто мы же как-то думаем об этом. Тебе, как тренеру, который воспитал молодого парня, поработал с ним, увидел в нем перспективу, и вдруг он взял и сказал: «Пока, я поехал».

Ротенберг: «Надо сделать так, чтобы он не уехал. Как Кирилл Капризов. Мне кажется, проблема в том, что ребята уезжают, когда они вообще не готовы уезжать, такие были. Сейчас этого стало меньше». 

Фетисов: «Есть понимание, как это сделать?»

Ротенберг: «Есть Трудовой Кодекс РФ, есть законы. Мы все действуем в рамках закона. Личные отношения игрока и тренера... С Кириллом Капризовым мы много общались, когда он был в сборной, он советовался всегда. Когда у него был выбор, куда ему переходить, ему советовали, с родителями его общались, чтобы он играл в Уфе, потому что там была возможность дать ему больше игрового времени, чтобы он развивался, и это индивидуальный подход всегда. Мы можем поменять законы, трудовой кодекс...»

Фетисов: «Почему мы не меняем? Здесь все просто: даешь полномочия лиге, что у нас взаимодействие работодателя и игрока регламентируется не только трудовым кодексом, но и регламентом лиги. Регламент лиги примерно говорит, что игрок, который подписал первый контракт в 18 лет, принадлежит клубу лиги до 25 лет, до истечения возраста неограниченно свободного агента. Все, и он никуда не уедет, мне кажется. А когда говорят, что игрок приехал, расторгнув договор, и имеет какой-то период времени, чтобы легализовать свой отъезд, то да он уезжает, и ты уже не можешь предъявить ему претензии». 

Ротенберг: «Вот, например, в футболе, другая система контрактов: там есть возможность выкупить игрока, то есть права ФИФА выстроены таким образом. Там платятся огромные деньги»...

Фетисов: «А здесь клуб не спрашивают – он поехал, и все».

Ротенберг: «Здесь вопрос к Международной федерации хоккея. Надо тогда менять все законодательство, как формируются контракты. А там вы уже знаете, с чем это связано: у ИИФХ есть договоры с НХЛ. У нас нет, но у всех других они есть. Там просто платят определенную сумму за любого игрока – уже такая система».

Фетисов: «Зачем нам посредник-то нужен?»

Ротенберг: «Надо как раз менять законы в целом...»

Фетисов: «Роман Борисович, а можно поменять законы внутри страны? И привести регламент КХЛ в соответствие с тем, что происходит за океаном? Как только это все придет в соответствие, мне кажется, забрать игрока без разрешения клуба из России будет непросто. Ну ладно, мне кажется, это вопрос к юристам и всем тем, кто этим занимается». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: канал «Фетисов» на Rutube
Славик дезертир(7лет лишения свободы) предавший страну, все не угомонится со своей идеей крепостных в хоккее.
Он легально уехал после увольнения из армии не гони,сбежал Могильный потом Фёдоров
Он не дезертир, ну нельзя же настолько не знать матчасть?!
Но это не отменяет того, что он говорит глупые вещи. Видимо, считает дезертирами Могильного , Федорова (да и Константинова тоже). Ну, это его проблемы. А люди будут решать свои проблемы, сбегая из страны-лиги-тюрьмы.
Жаба и гадюка обсуждают планы на вечер
черепаха и львёнок поют одну песню
В чем смысл закрепощать население?)
Помнится, Фетисов даже бойкоты устраивал, чтоб сбежать, гыгы.
Только он не сбежал, а дезертировал. На тот момент он был действующим офицером в звании майора.
Ну, реальную чушь написал же. Учи матчасть: он ЗАССАЛ сбежать и ждал, когда отпустят официально.
Такой диалог вполне себе можно было бы представить в "Мёртвых душах" например.
Нужно прочитать сперва это произведение Гоголя... А им некогда - о России всё думают, не берегут себя. Фетисов вообще в планетарном масштабе рассуждает))))
2 клоуна,причём старый вообще конкретный лицемер
"Тебе, как тренеру, который воспитал молодого парня, поработал с ним, увидел в нем перспективу, и вдруг он взял и сказал: «Пока, я поехал»." Разговор прокурора с наполеоном из пятой палаты. Какое отношение этот имеет к воспитанию Демидова?
Тебе, как тренеру, который воспитал молодого парня (c)

Остались сомнения, чьим воспитанником является Демидов?
Ковальчук? Разве он не поехал "в любой клуб на планете Земля" при действующем контракте в НХЛ?
Радулов. Ковальчук инициировал разрыв. Дацюк не доиграл год по контракту и так же разорвал. Радулов тупо свинтил.
Радулов перед этим слинял из Нешвила в КХЛ при действующем контракте в первый год создания Лиги, да ещё и с лозунгом "Хватит вам нас обворовывать!"))
Вы не умеете договариваться ни с кем вообще, какие тогда законы? Ну будут убегать, как фетисов и фёдоров. Кто остался - будут спиваться как менее известные сейчас игроки той эпохи. Ну просто так что ли от закрепощения уходили?
У Капризов а ЗП больше чем у нас бюджет под потолком зарплат у любого клуба.
