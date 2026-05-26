Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»

Фетисов и Ротенберг обсудили отъезд молодых игроков из России.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обсудил с первым вице‑президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом то, как можно предотвратить отъезд российских игроков за границу.

Фетисов : «Роман Борисович, президент в свое время сказал: «Делайте все необходимое для того, чтобы молодые ребята не уезжали из страны». Я, по крайней мере, вижу, как это можно сделать – на примере того же Капризова, который поиграл здесь, стал олимпийским чемпионом, а потом уехал и сейчас стал самым высокооплачиваемым хоккеистом на планете Земля. Сформировавшись полностью, возмужав... Вообще есть какое-то понимание, как защитить интересы КХЛ?»

Ротенберг : «На примере Капризова можно, на примере Панарина , которые добились успеха, – с ними была личная беседа всегда. Кирилл прошел все сборные команды...»

Фетисов : «Нет, без разговоров. [Речь про] уставные документы и все, что с ними связано, – чтобы не с каждым человеком отдельно разговаривать. Какой сейчас возраст неограниченно свободного агента? 25 лет? 26?»

Ротенберг : «27».

Фетисов : «27. Вот попробуй сделать так, чтобы игроку [из НХЛ ], который захочет поехать в любой клуб на планете Земля, разрешили там играть. Невозможно, правильно?»

Ротенберг : «Невозможно».

Фетисов : «Ну а почему мы не можем этого сделать»?

Ротенберг : «В целом, мы это и делаем. Ребята, которые уехали, – это сейчас лидеры команд».

Фетисов : «Ну, Ваня Демидов уехал. Пацан, который мог собирать стадионы у нас, сейчас собирает стадионы в Монреале. А мог бы поиграть 5-6 лет здесь и потом поехать в тот же «Монреаль». Мы каким образом защитим интересы наших клубов? Может, это не к тебе вопрос, просто мы же как-то думаем об этом. Тебе, как тренеру, который воспитал молодого парня, поработал с ним, увидел в нем перспективу, и вдруг он взял и сказал: «Пока, я поехал».

Ротенберг : «Надо сделать так, чтобы он не уехал. Как Кирилл Капризов. Мне кажется, проблема в том, что ребята уезжают, когда они вообще не готовы уезжать, такие были. Сейчас этого стало меньше».

Фетисов : «Есть понимание, как это сделать?»

Ротенберг : «Есть Трудовой Кодекс РФ, есть законы. Мы все действуем в рамках закона. Личные отношения игрока и тренера... С Кириллом Капризовым мы много общались, когда он был в сборной, он советовался всегда. Когда у него был выбор, куда ему переходить, ему советовали, с родителями его общались, чтобы он играл в Уфе, потому что там была возможность дать ему больше игрового времени, чтобы он развивался, и это индивидуальный подход всегда. Мы можем поменять законы, трудовой кодекс...»

Фетисов : «Почему мы не меняем? Здесь все просто: даешь полномочия лиге, что у нас взаимодействие работодателя и игрока регламентируется не только трудовым кодексом, но и регламентом лиги. Регламент лиги примерно говорит, что игрок, который подписал первый контракт в 18 лет, принадлежит клубу лиги до 25 лет, до истечения возраста неограниченно свободного агента. Все, и он никуда не уедет, мне кажется. А когда говорят, что игрок приехал, расторгнув договор, и имеет какой-то период времени, чтобы легализовать свой отъезд, то да он уезжает, и ты уже не можешь предъявить ему претензии».

Ротенберг : «Вот, например, в футболе, другая система контрактов: там есть возможность выкупить игрока, то есть права ФИФА выстроены таким образом. Там платятся огромные деньги»...

Фетисов : «А здесь клуб не спрашивают – он поехал, и все».

Ротенберг : «Здесь вопрос к Международной федерации хоккея. Надо тогда менять все законодательство, как формируются контракты. А там вы уже знаете, с чем это связано: у ИИФХ есть договоры с НХЛ. У нас нет, но у всех других они есть. Там просто платят определенную сумму за любого игрока – уже такая система».

Фетисов : «Зачем нам посредник-то нужен?»

Ротенберг : «Надо как раз менять законы в целом...»

Фетисов : «Роман Борисович, а можно поменять законы внутри страны? И привести регламент КХЛ в соответствие с тем, что происходит за океаном? Как только это все придет в соответствие, мне кажется, забрать игрока без разрешения клуба из России будет непросто. Ну ладно, мне кажется, это вопрос к юристам и всем тем, кто этим занимается».