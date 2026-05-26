Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»

Нападающий Евгений Малкин прокомментировал подписание нового контракта с «Питтсбургом».

«Пингвинс» продлили договор с российским хоккеистом на год и 5,5 миллиона долларов. Еще 3,5 миллиона долларов игрок может получить в качестве бонусов.

«Переживали? Всегда 🐧», – написал Евгений Малкин.

Евгений был выбран «Пингвинс» под общим 2-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2004. Он выступает за команду с сезона-2006/07.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Евгения Малкина
ОтветDakaR
Для 40 лет просто шикардосный контракт! Молодцы все!!!
ОтветPitts
Да и выглядит хорошо для этих лет. Всё норм там, на этот сезон всего должно хватить
Тебе что 10 лет?
Люди в 40 лет так и выглядят если они не алкаши или наркоманы.
- после стольких лет?
- всегда
Нужно последний матч регулярке Питсбургу с Вашингтоном организовать по расписанию, чтобы для обоих закатить вечеринку
Довольный Малыч:)))
-Ваше кредо?
-Всегда!

12 стульев.
Рад за Жендоса. Главное без травм
