Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»

Нападающий Евгений Малкин прокомментировал подписание нового контракта с «Питтсбургом ».

«Пингвинс» продлили договор с российским хоккеистом на год и 5,5 миллиона долларов. Еще 3,5 миллиона долларов игрок может получить в качестве бонусов.

«Переживали? Всегда 🐧», – написал Евгений Малкин.

Евгений был выбран «Пингвинс» под общим 2-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2004. Он выступает за команду с сезона-2006/07.

