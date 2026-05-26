Дмитрий Губерниев: «Овечкин проведет еще несколько сезонов в НХЛ – такое впечатление осталось у меня от встречи с Александром Великим. Он в расцвете сил»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о будущем Александра Овечкина, у которого истекает контракт с «Вашингтоном».
Овечкин вышел в эфир «Матч ТВ» вместе с Губерниевым в рамках трансляции финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».
«Напрямую я не спрашивал у Овечкина, собирается ли он дальше играть в НХЛ. Я спросил, как он себя чувствует. Саша ответил, что самочувствие у него прекрасное.
Видно, что он очень заряжен, физически крепок. Пришел с сыновьями, выглядит здорово. Я думаю, что Овечкин проведет еще несколько сезонов в НХЛ на высшем уровне. Выглядит это так.
По крайней мере, такое впечатление осталось у меня от встречи с Александром Великим. Совершенно точно, что он пребывает в расцвете своих сил», – сказал Дмитрий Губерниев.
