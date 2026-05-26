  Дмитрий Губерниев: «Овечкин проведет еще несколько сезонов в НХЛ – такое впечатление осталось у меня от встречи с Александром Великим. Он в расцвете сил»
Дмитрий Губерниев: «Овечкин проведет еще несколько сезонов в НХЛ – такое впечатление осталось у меня от встречи с Александром Великим. Он в расцвете сил»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о будущем Александра Овечкина, у которого истекает контракт с «Вашингтоном».

Овечкин вышел в эфир «Матч ТВ» вместе с Губерниевым в рамках трансляции финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Напрямую я не спрашивал у Овечкина, собирается ли он дальше играть в НХЛ. Я спросил, как он себя чувствует. Саша ответил, что самочувствие у него прекрасное.

Видно, что он очень заряжен, физически крепок. Пришел с сыновьями, выглядит здорово. Я думаю, что Овечкин проведет еще несколько сезонов в НХЛ на высшем уровне. Выглядит это так.

По крайней мере, такое впечатление осталось у меня от встречи с Александром Великим. Совершенно точно, что он пребывает в расцвете своих сил», – сказал Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

Дундук ты Дима.
Да конечно, ещё лет 15 будет играть. Начало карьеры только
ОтветUnnamed80
Почему бы нет. Ларионов играл до 43 лет, Хоу до 52, Ягр до 45. Овечкин среди перечисленных точно не самый слабый.
ОтветИюль
Как ты это определил?)
По заброшенным шайбам?)
Я и в 54 чувствую себя превосходно.
Как вот наглости Губерниев такой нужно вам всем иметь ,что бы без конца "сватать " - куда бы пристроить Овечкина и копаться в его семейной жизни - он без всех вас вместе взятых знает, что ему делать на пятом десятке жизни ! Вот тебе уже давным -давно надо бы вылезать из своей коментбудки !
И это тоже моя заслуга - сказал губошлëп.
Не надоело?
Чудо в перьях 🤣
Гребля знает точно
Жизнь покажет. НХЛ тоже разные бывают )
Да,Губерниев тот еще спец
