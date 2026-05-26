Клубы НХЛ следят за ситуацией вокруг Хишира. У форварда через сезон истекает контракт с «Нью-Джерси», переговоры о новом договоре идут позитивно

Несколько клубов НХЛ следят за ситуацией вокруг 27-летнего капитана «Нью-Джерси» Нико Хишира.
Действующий контракт клуба и швейцарца с зарплатой 7,25 миллиона долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.
Ален Руа, агент Хишира, около двух недель назад встретился с новом генеральным менеджером «Дэвилс» Санни Мехтой. Отмечается, что предварительные переговоры проходят дружелюбно и позитивно.
В нынешнем сезоне Хишир набрал 66 (28+38) очков при полезности «минус 6» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
