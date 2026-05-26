Дмитрий Губерниев: «Ротенберг справится, чтобы снова сделать «Локомотив» чемпионом. Он может тренировать любой клуб в КХЛ – для этого все есть»

Дмитрий Губерниев: Ротенберг может тренировать любой клуб в КХЛ.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил шансы Романа Ротенберга возглавить «Локомотив».

Главный тренер ярославской команды Боб Хартли после выигрыша Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры .

«Безусловно, Роман Ротенберг способен быть главным тренером большой команды. Он может тренировать любой клуб в КХЛ . Все для этого у него есть.

Если Ротенберг возглавит «Локомотив », то я этому не удивлюсь. Роман Борисович вполне справится, чтобы снова сделать команду чемпионом», – заявил Дмитрий Губерниев.

Ротенберг ранее был главным тренером СКА, из которого его уволили в 2025 году.