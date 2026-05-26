Дмитрий Губерниев: «Ротенберг справится, чтобы снова сделать «Локомотив» чемпионом. Он может тренировать любой клуб в КХЛ – для этого все есть»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил шансы Романа Ротенберга возглавить «Локомотив».
Главный тренер ярославской команды Боб Хартли после выигрыша Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры.
«Безусловно, Роман Ротенберг способен быть главным тренером большой команды. Он может тренировать любой клуб в КХЛ. Все для этого у него есть.
Если Ротенберг возглавит «Локомотив», то я этому не удивлюсь. Роман Борисович вполне справится, чтобы снова сделать команду чемпионом», – заявил Дмитрий Губерниев.
Ротенберг ранее был главным тренером СКА, из которого его уволили в 2025 году.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Это даже не смешно.