  • «Салават» продлил контракт с Комаровым на год. Защитник набрал 3 очка в 48 матчах сезона
«Салават Юлаев» и Александр Комаров продлили контракт.

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с защитником Александром Комаровым.

23-летний хоккеист заключил договор с клубом на один год.

В прошедшем сезоне Комаров провел 48 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 8». Среднее игровое время – 12:42.

В плей-офф игрок не провел ни одного матча.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoАлександр Комаров 2002
logoСалават Юлаев
logoКХЛ

Очент нравится , потенциал вырасти в топовейшего защитника , отличное подписание
Sipai
Правда, медленно как-то развивается. в МХЛ он был крутым атакующим защитником. а в КХЛ он и не атакующий, и домосед из него пока так себе. В общем, он пока себя толком не проявил ни в защите, ни в атаке.
Венер Кучербаев
Смотря, как смотреть на его игру.А вот ,зато в силовой борьбе и за отбор шайбы ,он как раз то что надо.Второе,он Реально,кто из Салавата не дрогнул и не боялся и по драться(даже и с габаритными игроками!!!),если надо и заступался!в этом плане еще Василевский может,но Комаров это реально силовой защитник.А с игрой,он наладит все,просто время нужно.👍
Хорошая новость!
Пожелаю Александру удачи!👍.Защитник не из пугливых,не боялся даже жестко играть и против габаритных игроков!опыта наберется еще,и все будет нормально.👍
