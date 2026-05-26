«Салават» продлил контракт с Комаровым на год. Защитник набрал 3 очка в 48 матчах сезона
«Салават Юлаев» подписал новый контракт с защитником Александром Комаровым.
23-летний хоккеист заключил договор с клубом на один год.
В прошедшем сезоне Комаров провел 48 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 8». Среднее игровое время – 12:42.
В плей-офф игрок не провел ни одного матча.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
