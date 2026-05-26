Норвегия выиграла 5 из 7 матчей на ЧМ-2026. Команда станет 2-й в группе, если Чехия не победит Канаду в основное время
Сборная Норвегии выиграла 5 из 7 матчей на ЧМ-2026.
Сборная Норвегии обыграла команду Дании (4:3 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2026.
Команда тренера Петтера Торесена завершила групповой раунд с 5 победами в 7 играх. Норвежцы проиграли только Канаде (5:6 ОТ) и Словакии (1:2).
На данный момент Норвегия находится на втором месте в группе B, набрав 15 очков в 7 матчах.
Команда останется на второй строчке, если Чехия (13 очков) не победит Канаду в основное время. Чехия и Канада начнут матч в 21:20 по московскому времени.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии