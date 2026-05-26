Латвия вышла в плей-офф ЧМ впервые с 2023 года. Тогда команда выиграла бронзу

Сборная Латвии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею.

Команда тренера Харийса Витолиньша разгромила сборную Венгрии (8:1) в матче группового этапа турнира и гарантировала себе участие в плей-офф.

Латвийская сборная набрала 12 очков в 7 матчах, одержав 4 победы при 3 поражениях.

Команда вышла в плей-офф турнира впервые с 2023 года – тогда сборной удалось выиграть бронзовые медали.

На данный момент команда идет на третьей позиции в группе A. Итоговое место команды станет известно после матча США – Австрия.