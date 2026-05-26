Ротенберг о сезоне КХЛ: «Лучший тренер – Хартли, лучший форвард и самый ценный игрок – Радулов, лучший защитник – Лямкин, лучший вратарь – Исаев, лучший новичок – Жаровский»
Роман Ротенберг определил лучших хоккеистов в сезоне КХЛ.
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг назвал лучшего тренера и лучших хоккеистов в прошедшем сезоне КХЛ.
Обладателем Кубка Гагарина стал «Локомотив», который обыграл «Ак Барс» в финальной серии (4-2).
– Кого вы считаете лучшими в КХЛ в ушедшем сезоне?
– Лучший тренер – это Боб Хартли. Лучший новичок – однозначно Александр Жаровский.
Лучший защитник – Никита Лямкин. Лучший вратарь – Даниил Исаев. Лучший форвард – Александр Радулов. Самый ценный игрок – тоже Александр Радулов», – сказал Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
