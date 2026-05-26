Плющев о россиянине во главе ИИХФ: «Нереально совершенно. Там голосуют люди, которые набирают в рот дерьма и плюются в нашу сторону»

Владимир Плющев: нереально увидеть россиянина во главе ИИХФ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев не считает, что россиянин может стать президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ).

В марте действующий глава организации Люк Тардиф сообщил , что покинет свой пост в октябре.

«Это нереально совершенно.

Любая славянская фамилия, особенно с российским паспортом, не будет фигурировать как главное лицо в ИИХФ. Там голосуют люди, которые в общем-то набирают в рот дерьма и плюются в нашу сторону.

Что здесь говорить? Поэтому на сегодняшний момент увидеть российского функционера во главе ИИХФ просто нереально», – сказал Владимир Плющев.