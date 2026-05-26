  • Ремпал хочет играть в КХЛ только за «Салават Юлаев». У форварда истекает контракт с клубом
Нападающий Шелдон Ремпал хочет играть в КХЛ только за «Салават Юлаев».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Контракт канадца и уфимского клуба рассчитан до 31 мая.

Ремпал присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу прошлого сезона и набрал 46 (15+31) очков в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 8 (3+5) баллов в 10 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Шелдону бесконечное уважение
👍 Ремполу , Хартикайнен тоже долго был в команде .
Навеки зелёное сердце💚💚💚Шелдон Батыр 🔥🔥🔥
любой топ клуб борящийся за кубок хотел бы его к себе и легко бы насыпал нужную сумму, а он остается в СЮ! И странно и круто одновременно 👍
ОтветSipai
Он едет не в салават, а к Козлову, лучшему тренеру лиги, который даёт результат с любым составом. Ну и в салавате в прошлом сезоне ему конечно многовато насыпали, но лично Ремпал был не против, по ходу регулярки ему ни один клуб столько бы не дал.
ОтветT0ughguy
Почему многовато насыпали. Он системообразующий игрок. Возле него всё строилось. Играл как лошадь. Вывозил что мог. Ни один игрок КХЛ столько не играл на льду как он. Выдыхался но бегал. По два звена держал. Так что не хер говорить что много насыпали.
Продажному Хмелевскому такое не понять никогда
Ответsd4fmwrvz8
Хмель - жид’коватый , какой бы типо добряк не был) помяните мое слово, из ак барса таким же образом потом убежит когда время подойдет
Ответsd4fmwrvz8
Хмелевского продали, он не сам просился на выход
три раза подряд одно и то же написано в новости. зачем?
Классический прогон про лояльность)

Но он по факту очень крепкий лег для КХЛ, может найти работу вне СЮ. В НХЛ попробовал, не пробился. Значит, может искать предложения здесь.

А в СЮ сейчас очевидная турбулентность. В начале года все плохо, денег нет, по ходу что-то появляется. Потом бах - автобус в залог отдают.
Видимо в это межсезонье за попыткой зацепиться за НХЛ уже не поедет.
класика от агента . Принимайте наше условие и все будет. ну или мы сделали все чтоб Ремпал был в Уфе а они не захотели. А такШелдону уважение (даже с его выкрутасами на льду) 👍
Настоящий спортивный-патриотизм уважуха👏такое в наше время редкость
