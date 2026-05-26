Ремпал хочет играть в КХЛ только за «Салават Юлаев». У форварда истекает контракт с клубом

Нападающий Шелдон Ремпал хочет играть в КХЛ только за «Салават Юлаев ».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Контракт канадца и уфимского клуба рассчитан до 31 мая.

Ремпал присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу прошлого сезона и набрал 46 (15+31) очков в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 8 (3+5) баллов в 10 играх.