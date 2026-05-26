Ремпал хочет играть в КХЛ только за «Салават Юлаев». У форварда истекает контракт с клубом
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Контракт канадца и уфимского клуба рассчитан до 31 мая.
Ремпал присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу прошлого сезона и набрал 46 (15+31) очков в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 8 (3+5) баллов в 10 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Но он по факту очень крепкий лег для КХЛ, может найти работу вне СЮ. В НХЛ попробовал, не пробился. Значит, может искать предложения здесь.
А в СЮ сейчас очевидная турбулентность. В начале года все плохо, денег нет, по ходу что-то появляется. Потом бах - автобус в залог отдают.