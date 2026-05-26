Агент Ливо заявил об интересе 2 клубов КХЛ к форварду: «Ведем диалог. Скоро договоримся, думаю»

Агент Джоша Ливо: два клуба КХЛ интересуются форвардом.

Иван Ботев, агент нападающего «Трактора » Джоша Ливо , рассказал об интересе двух клубов КХЛ к форварду.

«Разговоры идут. Думаю, скоро договоримся. Есть два клуба КХЛ, которые проявляют интерес, ведем с ними диалог.

Надеюсь, на следующей неделе будет понимание, где Джош продолжит карьеру», – сказал Иван Ботев.

В прошедшем сезоне Ливо набрал 65 (26+39) очков при полезности «плюс 15» в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 4 (3+1) балла при полезности «минус 3» в 5 играх.

