Агент Ливо заявил об интересе 2 клубов КХЛ к форварду: «Ведем диалог. Скоро договоримся, думаю»
Агент Джоша Ливо: два клуба КХЛ интересуются форвардом.
Иван Ботев, агент нападающего «Трактора» Джоша Ливо, рассказал об интересе двух клубов КХЛ к форварду.
«Разговоры идут. Думаю, скоро договоримся. Есть два клуба КХЛ, которые проявляют интерес, ведем с ними диалог.
Надеюсь, на следующей неделе будет понимание, где Джош продолжит карьеру», – сказал Иван Ботев.
В прошедшем сезоне Ливо набрал 65 (26+39) очков при полезности «плюс 15» в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 4 (3+1) балла при полезности «минус 3» в 5 играх.
Агент Ливо: «Из «Авангарда» сейчас есть только вопрос «какие планы?» Такое общение есть и с другими клубами»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии