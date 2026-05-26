Пирло познакомился с Овечкиным: «Я не фанат хоккея, но знаю, что он великий спортсмен»

Андреа Пирло рассказал о знакомстве с Александром Овечкиным.

Бывший полузащитник сборной Италии по футболу Андреа Пирло рассказал о знакомстве с капитаном «Вашингтона » Александром Овечкиным .

– Известный хоккеист Александр Овечкин является амбассадором российской букмекерской компании, вы также играли в Америке. Возможно, вы пересекались с ним, следили за ним?

– Нет, к сожалению, мы с ним не были знакомы до воскресенья. Я не фанат хоккея, но знаю, что он великий спортсмен, – сказал чемпион мира Пирло, игравший за «Интер», «Милан» и «Ювентус».

24 мая Овечкин посетил суперфинал Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, пенальти – 4:3).