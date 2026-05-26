  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пирло познакомился с Овечкиным: «Я не фанат хоккея, но знаю, что он великий спортсмен»
0

Пирло познакомился с Овечкиным: «Я не фанат хоккея, но знаю, что он великий спортсмен»

Андреа Пирло рассказал о знакомстве с Александром Овечкиным.

Бывший полузащитник сборной Италии по футболу Андреа Пирло рассказал о знакомстве с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

– Известный хоккеист Александр Овечкин является амбассадором российской букмекерской компании, вы также играли в Америке. Возможно, вы пересекались с ним, следили за ним?

– Нет, к сожалению, мы с ним не были знакомы до воскресенья. Я не фанат хоккея, но знаю, что он великий спортсмен, – сказал чемпион мира Пирло, игравший за «Интер», «Милан» и «Ювентус».

24 мая Овечкин посетил суперфинал Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, пенальти – 4:3).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoАндреа Пирло
logoСпорт-Экспресс
logoВашингтон
logoНХЛ
logoсерия А Италия
logoСборная Италии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Комментарий удален модератором
ОтветУся Ваткин
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
ОтветУся Ваткин
Комментарий удален модератором
Молчи д..ак, за умного сойдешь..
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Есмантович о молодых игроках: «Не надо торопиться ехать в НХЛ – есть примеры Капризова, Сорокина и масса других. Да, есть Кучеров, но у нас появляются новые площадки и подходы»
15 минут назад
Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг – сильный менеджер, при нем школа за 4 года добилась существенного прогресса. Пора возрождать подмосковный хоккей»
вчера, 21:58
Майоров об отмене решения ИИХФ о недопуске России: «По существу у нас нет ни молодежной, ни взрослой сборной. Нужно назначать туда тренеров. И прекратить эксперименты с «Россией 25»
вчера, 21:51
Канада сыграет с Финляндией, Швейцария – с Норвегией в 1/2 финала ЧМ-2026
вчера, 21:20
ЧМ-2026 по хоккею. 1/4 финала. Швеция проиграла Швейцарии, Норвегия одолела Латвию, Канада победила США, Финляндия обыграла Чехию
вчера, 20:59
Есмантович о приобретении прав на Замулу: «Я лично принял это решение. У нас нет контракта с ним. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться»
вчера, 20:54
Норвегия победила Латвию (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в полуфинал
вчера, 20:44
Морозов об изменении структуры плей-офф: «Сможем увидеть различные пары во 2-м раунде. Восток может сыграть с Востоком, а Запад – с Западом. Это дает стимул клубам набирать больше очков»
вчера, 20:17
Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать»
вчера, 20:10
Радулов о том, хочет ли еще выступить за сборную России: «Да я уже все. Есть много классных хоккеистов, которые играют намного сильнее. Им надо пожелать удачи»
вчера, 19:56
Ко всем новостям
Последние новости
Бродер о смерти Клода Лемье: «Хоккейный мир потерял настоящего воина. Мои мысли и молитвы с его семьей. Покойся с миром»
3 минуты назад
Финал Кубка Стэнли-2026 стартует 2 или 4 июня – в зависимости от числа матчей в серии «Каролины» и «Монреаля»
сегодня, 03:10
Есмантович о Нестерове: «У Никиты никогда не было желания уйти из ЦСКА. Провели с ним переговоры, сделали предложение»
вчера, 21:40
Морозов про отмену Кубка Открытия: «Не все считают это мероприятие статусным, многие игроки не фотографируются с кубком. Если в будущем появится музей КХЛ, поместим его туда»
вчера, 21:28
Швейцария победила Швецию (3:1) в 1/4 финала и вышла в полуфинал домашнего ЧМ-2026
вчера, 21:12
Воробьев о ЧМ-2026: «Играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы. Турнир начинает быть интересным только с полуфиналов»
вчера, 20:36
Радулов о ЧМ по футболу: «Буду болеть за испанцев. Ну или за Аргентину. Хочу такой финал»
вчера, 20:28
Каменский о смерти Клода Лемье: «Видел его в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы «Колорадо» в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым. Обидно, хороший игрок»
вчера, 19:59
Ротенберг о смерти Клода Лемье: «Скорбная новость. Он оставил большой след в мировом хоккее. Светлая память»
вчера, 19:43
Морозов о Кубке Первого канала: «Не возвращались к идее вернуть команду из легионеров. От ФХР не было никаких сообщений в этом году. Пока не знаем, где будет проходить турнир»
вчера, 19:34
Рекомендуем