Пирло познакомился с Овечкиным: «Я не фанат хоккея, но знаю, что он великий спортсмен»
Бывший полузащитник сборной Италии по футболу Андреа Пирло рассказал о знакомстве с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
– Известный хоккеист Александр Овечкин является амбассадором российской букмекерской компании, вы также играли в Америке. Возможно, вы пересекались с ним, следили за ним?
– Нет, к сожалению, мы с ним не были знакомы до воскресенья. Я не фанат хоккея, но знаю, что он великий спортсмен, – сказал чемпион мира Пирло, игравший за «Интер», «Милан» и «Ювентус».
24 мая Овечкин посетил суперфинал Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, пенальти – 4:3).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
