Ярушин о Кузнецове в «Тракторе»: «Этого ждут единицы, думаю. Женька выбрал немного другой путь. Пока еще я не президент клуба, чтобы решать. Но это пока»
Станислав Ярушин о Кузнецове в «Тракторе»: этого ждут единицы.
Актер и болельщик «Трактора» Станислав Ярушин ответил на вопрос о возможном появлении Евгения Кузнецова в челябинском клубе.
Действующий контракт хоккеиста и «Салавата Юлаева» рассчитан до 31 мая.
– Возвращения Евгения Кузнецова в «Трактор» не ждете?
– Наверное, этого ждут немногие фанаты. Думаю, этого ждут единицы.
Женька выбрал немного другой путь. Поэтому будет он в команде или нет – решать не мне. Пока не мне!
Пока еще я не президент клуба, чтобы решать. Но это пока, – сказал Станислав Ярушин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии