Ярушин о Кузнецове в «Тракторе»: «Этого ждут единицы, думаю. Женька выбрал немного другой путь. Пока еще я не президент клуба, чтобы решать. Но это пока»

Станислав Ярушин о Кузнецове в «Тракторе»: этого ждут единицы.

Актер и болельщик «Трактора » Станислав Ярушин ответил на вопрос о возможном появлении Евгения Кузнецова в челябинском клубе.

Действующий контракт хоккеиста и «Салавата Юлаева » рассчитан до 31 мая.

– Возвращения Евгения Кузнецова в «Трактор» не ждете?

– Наверное, этого ждут немногие фанаты. Думаю, этого ждут единицы.

Женька выбрал немного другой путь. Поэтому будет он в команде или нет – решать не мне. Пока не мне!

Пока еще я не президент клуба, чтобы решать. Но это пока, – сказал Станислав Ярушин.