  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сурин о результативности в плей-офф: «Голы забудутся. Никто не вспомнит, кто и как забивал – останется просто счет. Я был готов и в финале не забивать»
0

Сурин о результативности в плей-офф: «Голы забудутся. Никто не вспомнит, кто и как забивал – останется просто счет. Я был готов и в финале не забивать»

Сурин о результативности в плей-офф: «Голы забудутся, останется просто счет.

Форвард «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал свою результативность в минувшем Кубке Гагарина.

19-летний хоккеист набрал 8 (3+5) очков за 22 игры при полезности «плюс 7». Он забросил шайбу в седьмом матче серии с «Авангардом» (4:3 ОТ), а также сделал дубль в чемпионской игре с «Ак Барсом» (3:2, 4-2 в серии).

«Помню, говорил в начале плей-офф, что можно все раунды не забивать и забросить в финале, и никто тогда не спросит про это. Но я не могу оценить свои две шайбы в финале.

Лучшее происходит в раздевалке, лучшее происходило в прошлом году. Примерно в это же время. Все эти голы забудутся. Никто не вспомнит, кто и как забивал. Просто останется счет.

Выигрывает команда и, безусловно, проигрывает она же, но я готов был даже и в финале не забивать», – сказал Сурин.

Сурин о дубле в 6-м матче с «Ак Барсом»: «Вы где, ау? Аналитики, скауты, хейтеры, которые советовали мне что-нибудь. Сосите жопу, емае»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoЕгор Сурин
logoАк Барс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, вот. Опять взрослый Егор!)))
Красавец и молодчик Егор - сделал два голевых точных "выстрела " тогда ,когда как раз это нужно было сделать !
Согласен,никто не вспомнит сколько кубков у Грецкии и Лемье и с кем играли,а запомнят только что они лучшие бомбардиры в истории
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рыбин о треш-токе Сурина: «Это глупость, некрасиво так разговаривать. Егор, безусловно, крут как хоккеист»
25 мая, 12:27
Сурин и Радулов повторили прошлогоднее фото с Кубком Гагарина: «История повторяется!»
24 мая, 10:30Фото
Сурин на вопрос о звонках из «Нэшвилла»: «Это все не важно сейчас вообще. У меня еще год контракта в «Локомотиве», поэтому пока хоккеем в России наслаждаюсь»
23 мая, 05:15
Рекомендуем
Главные новости
Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг – сильный менеджер, при нем школа за 4 года добилась существенного прогресса. Пора возрождать подмосковный хоккей»
вчера, 21:58
Майоров об отмене решения ИИХФ о недопуске России: «По существу у нас нет ни молодежной, ни взрослой сборной. Нужно назначать туда тренеров. И прекратить эксперименты с «Россией 25»
вчера, 21:51
Канада сыграет с Финляндией, Швейцария – с Норвегией в 1/2 финала ЧМ-2026
вчера, 21:20
ЧМ-2026 по хоккею. 1/4 финала. Швеция проиграла Швейцарии, Норвегия одолела Латвию, Канада победила США, Финляндия обыграла Чехию
вчера, 20:59
Есмантович о приобретении прав на Замулу: «Я лично принял это решение. У нас нет контракта с ним. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться»
вчера, 20:54
Норвегия победила Латвию (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в полуфинал
вчера, 20:44
Морозов об изменении структуры плей-офф: «Сможем увидеть различные пары во 2-м раунде. Восток может сыграть с Востоком, а Запад – с Западом. Это дает стимул клубам набирать больше очков»
вчера, 20:17
Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать»
вчера, 20:10
Радулов о том, хочет ли еще выступить за сборную России: «Да я уже все. Есть много классных хоккеистов, которые играют намного сильнее. Им надо пожелать удачи»
вчера, 19:56
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье покончил с собой. Ему было 60 лет (TMZ Sports)
вчера, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
Финал Кубка Стэнли-2026 стартует 2 или 4 июня – в зависимости от числа матчей в серии «Каролины» и «Монреаля»
44 минуты назад
Есмантович о Нестерове: «У Никиты никогда не было желания уйти из ЦСКА. Провели с ним переговоры, сделали предложение»
вчера, 21:40
Морозов про отмену Кубка Открытия: «Не все считают это мероприятие статусным, многие игроки не фотографируются с кубком. Если в будущем появится музей КХЛ, поместим его туда»
вчера, 21:28
Швейцария победила Швецию (3:1) в 1/4 финала и вышла в полуфинал домашнего ЧМ-2026
вчера, 21:12
Воробьев о ЧМ-2026: «Играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы. Турнир начинает быть интересным только с полуфиналов»
вчера, 20:36
Радулов о ЧМ по футболу: «Буду болеть за испанцев. Ну или за Аргентину. Хочу такой финал»
вчера, 20:28
Каменский о смерти Клода Лемье: «Видел его в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы «Колорадо» в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым. Обидно, хороший игрок»
вчера, 19:59
Ротенберг о смерти Клода Лемье: «Скорбная новость. Он оставил большой след в мировом хоккее. Светлая память»
вчера, 19:43
Морозов о Кубке Первого канала: «Не возвращались к идее вернуть команду из легионеров. От ФХР не было никаких сообщений в этом году. Пока не знаем, где будет проходить турнир»
вчера, 19:34
Агент Замулы о переходе прав на игрока в КХЛ к ЦСКА: «Егор готовится играть в НХЛ, переговоров ни с кем нет»
вчера, 14:55
Рекомендуем