Сурин о результативности в плей-офф: «Голы забудутся. Никто не вспомнит, кто и как забивал – останется просто счет. Я был готов и в финале не забивать»

Сурин о результативности в плей-офф: «Голы забудутся, останется просто счет.

Форвард «Локомотива » Егор Сурин прокомментировал свою результативность в минувшем Кубке Гагарина.

19-летний хоккеист набрал 8 (3+5) очков за 22 игры при полезности «плюс 7». Он забросил шайбу в седьмом матче серии с «Авангардом» (4:3 ОТ), а также сделал дубль в чемпионской игре с «Ак Барсом» (3:2, 4-2 в серии).

«Помню, говорил в начале плей-офф, что можно все раунды не забивать и забросить в финале, и никто тогда не спросит про это. Но я не могу оценить свои две шайбы в финале.

Лучшее происходит в раздевалке, лучшее происходило в прошлом году. Примерно в это же время. Все эти голы забудутся. Никто не вспомнит, кто и как забивал. Просто останется счет.

Выигрывает команда и, безусловно, проигрывает она же, но я готов был даже и в финале не забивать», – сказал Сурин.

Сурин о дубле в 6-м матче с «Ак Барсом»: «Вы где, ау? Аналитики, скауты, хейтеры, которые советовали мне что-нибудь. Сосите жопу, емае»