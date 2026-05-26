Защитник «Локомотива» Сергеев о календаре КХЛ: «Передвинуть бы начало сезона на конец сентября. Концовку подвинули, а начало – нет. Это будет по-честному»
«Хотелось бы начало сезона передвинуть на конец сентября. Концовку подвинули, а начало-то нет. Это будет по-честному – начало сдвинуть.
Хорошо, конечно, как в НХЛ начинать – в октябре. Надо подумать. Раз концовку на месяц сдвинули, то давайте начинать новый сезон хотя бы 20 сентября. Думаю, все за будут», – сказал Сергеев.
Морозов о числе команд в КХЛ: «Календарь готовится под 22 клуба. По «Ладе» все нормализовалось, с «Сочи» сложнее – нет финансовых гарантий. Ведутся переговоры с партнером»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
в августе начнут готовиться, к середине сентября можно быть практически в форме👌🏽