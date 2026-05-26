  • Защитник «Локомотива» Сергеев о календаре КХЛ: «Передвинуть бы начало сезона на конец сентября. Концовку подвинули, а начало – нет. Это будет по-честному»
0

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев предложил сдвинуть начало сезона в FONBET КХЛ.

«Хотелось бы начало сезона передвинуть на конец сентября. Концовку подвинули, а начало-то нет. Это будет по-честному – начало сдвинуть.

Хорошо, конечно, как в НХЛ начинать – в октябре. Надо подумать. Раз концовку на месяц сдвинули, то давайте начинать новый сезон хотя бы 20 сентября. Думаю, все за будут», – сказал Сергеев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoАндрей Сергеев
logoЛокомотив
logoКХЛ
календарь

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Да, чемпионат реально не стоит раньше середины сентября начинать. А вот финал можно подвинуть так, чтоб он полностью ЧМ собой накрывал. Хотя возможно сейчас просто олимпийский год.
ОтветChertYara
можно просто игр добавить в регулярке, чтобы начало плей-офф отодвинулось)))
ОтветKo Vi
ну тут главное как правильно добавить. Начинать реально лучше не ранее середины сентября. А пару месяцев хоккеистам точно дать на восстановление после сезона. В НХЛ перерыв между сезонами как раз 3,5 месяца примерно получится.
Игр еще меньше сделать, а потолок увеличить в два раза!
если объективно, то два месяца чтобы отдохнуть хватает за глаза - дальше только деградация.
в августе начнут готовиться, к середине сентября можно быть практически в форме👌🏽
Ответцэсемьэр
А если команда в ПО не играет - в середине марта уже свободен, т.е. там месяцев 5 будет отпуск
Устал что-ли? У меня отпуск три недели был за 22 месяца. 74омсбр
Команды NHL: Хорошая попытка, Сергеев, но нет
Вообще нужно сводную таблицу игры по две дома, две на выезде и топ 8 в ПО.
