Защитник «Локомотива» Сергеев о календаре КХЛ: «Передвинуть бы начало сезона на конец сентября. Концовку подвинули, а начало – нет. Это будет по-честному»

Сергеев о календаре КХЛ: передвинуть бы начало сезона на конец сентября.

Защитник «Локомотива » Андрей Сергеев предложил сдвинуть начало сезона в FONBET КХЛ.

«Хотелось бы начало сезона передвинуть на конец сентября. Концовку подвинули, а начало-то нет. Это будет по-честному – начало сдвинуть.

Хорошо, конечно, как в НХЛ начинать – в октябре. Надо подумать. Раз концовку на месяц сдвинули, то давайте начинать новый сезон хотя бы 20 сентября. Думаю, все за будут», – сказал Сергеев.

