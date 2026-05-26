  Рыбин о Тамбиеве в «Динамо»: «Будет интересна селекция. Некоторые игроки говорили, что не хотят работать под его руководством, по Гусеву вопрос открыт»
Рыбин о Тамбиеве в «Динамо»: «Будет интересна селекция. Некоторые игроки говорили, что не хотят работать под его руководством, по Гусеву вопрос открыт»

Бывший игрок СКА Максим Рыбин поделился мнением о перспективах Леонида Тамбиева в «Динамо».

«Не знаю, в том же ключе останется работать или полояльнее будет. Некоторые игроки говорили, что не хотят работать под его руководством.

Интересна будет селекционная работа, как иностранцы себя поведут, открытый вопрос остается по Гусеву.

[Бывает, что ты] хороший тренер, но нет игроков. Есть и обратная сторона, ты можешь быть плохим тренером, но есть игроки, которые сами все могут сделать», – сказал Рыбин.

«Динамо» интересуется экс-защитником «Сан-Хосе» и «Миннесоты» Эддисоном (Михаил Зислис)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: LiveResult
Рыбин все по Ротенбергу переживает, что не его назначили в Динамо.
Вольфсбург
Привет Виталь, всё правильно излагаешь, Рыбин ещё даже не знает кого Тамбиев хочет видеть в Динамо, а уже знает, что к нему не хотят идти игроки, Рыба это чел Ромы и без него о нём забудут, вот он и суетится.
Сергеич 56
Привет, Валер! Главное чтобы не тянули с подписания. Бандюкова пусть подписывают, за Динамо играл, пусть включается в работу спортивного директора.
А вот откуда Рыбин знает про игроков, которые не хотят работать с Тамбиевым? Они ему лично звонили? Тогда фамилии называй. А так это просто трепотня.
Всё клубы суетятся,кого то подписывают, а в Динамо тишина, какие то нервные телодвиженя есть и всё. Может правду говорит, что его игроки не хотят, это опять прокол руководства. Хоккейное и футбольное руководство Динамо соревнуются что ли, кто больше глупостей не делает.
У Динамо есть легионеры плюс Гусев. Ну и ещё 3-4 игрока похуже. И кто там из игроков пальцы гнёт? Легионеры? Их дело деньги отрабатывать, а не гундеть. Старик Гусев? Если он опять будет лучшим игроком, то остальные должны платить за место в составе и молчать в тряпочку, ибо недостойны. Мамин, Слепышев, Ожиганов? Им уже ПФР прогулы ставит. Они не будущие, а как максимум настоящее( я не скажу прошлое). Остальным надеть цак в нос и радоваться, что они ещё в команде (ну кроме вратарей, там всё хорошо). Я могу понять, когда чемпионский состав не принимает нового тренера. Но эти то куда? Тамбиев тренировал на востоке, где идёт мочилово за плей-офф, да и перекрёстный плей-офф показал, что восток доминирует( у Запада по-сути есть только Локомотив, а за ним пропасть). Под руководством Тамбиева игроки прогрессировали, вот только руководство было заинтересованно не добиться результата, а нажиться на продаже игроков. Надеюсь в Динамо ему не будут вставлять палки в колёса, как в Адмирале.
Материалы по теме
«Динамо» может назначить Бадюкова директором. Тамбиев ранее провел переговоры с функционером («СЭ»)
23 мая, 20:11
Вячеслав Козлов о «Динамо»: «Не согласился бы работать в штабе Тамбиева. Нужно перезагрузить карьеру и искать новый вызов»
20 мая, 08:35
Агент Гусева: «Слышал, что какой-то интерес от «Спартака» был, но в первую очередь будем отталкиваться от решения «Динамо»
16 мая, 18:40
