Рыбин о Тамбиеве в «Динамо»: «Будет интересна селекция. Некоторые игроки говорили, что не хотят работать под его руководством, по Гусеву вопрос открыт»

Рыбин о Тамбиеве в «Динамо»: некоторые игроки не хотят работать с ним.

Бывший игрок СКА Максим Рыбин поделился мнением о перспективах Леонида Тамбиева в «Динамо ».

«Не знаю, в том же ключе останется работать или полояльнее будет. Некоторые игроки говорили, что не хотят работать под его руководством.

Интересна будет селекционная работа, как иностранцы себя поведут, открытый вопрос остается по Гусеву .

[Бывает, что ты] хороший тренер, но нет игроков. Есть и обратная сторона, ты можешь быть плохим тренером, но есть игроки, которые сами все могут сделать», – сказал Рыбин.

