Сен-Луи о 2:3 ОТ с «Каролиной»: «Монреаль» и не рассчитывал, что будет легко. Нужно объединить все компоненты игры – нельзя полагаться только на большинство»

Сен-Луи о 2:3 ОТ с «Каролиной»: «Монреаль» и не рассчитывал, что будет легко.

Главный тренер «Монреаль » Мартен Сен-Луи прокомментировал поражение команды в третьем матче финала Восточной конференции с «Каролиной » (2:3 ОТ, 1-2 в серии).

Канадцы уступили по броскам 13:38, но превзошли соперника в игре спецбригад: 1 из 2 в большинстве против 0 из 3.

«Против такой команды нужно, чтобы все работало как надо – нельзя полагаться только на большинство. Нужно защищаться, когда это необходимо, а я не думаю, что мы хорошо справлялись с обороной в первом периоде.

Нам просто нужно объединить все компоненты игры. Я знаю, что мы можем. Мы и не рассчитывали, что будет легко, нас это устраивает», – сказал Сен-Луи.

