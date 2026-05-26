  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губернатор Ярославской области о причинах ухода Никитина из «Локомотива»: «Понимание есть, но не стоит вспоминать это всуе. Спасибо за ту победу, мы пошли дальше»
0

Губернатор Ярославской области о причинах ухода Никитина из «Локомотива»: «Понимание есть, но не стоит вспоминать это всуе. Спасибо за ту победу, мы пошли дальше»

Глава Ярославской области высказался о причинах ухода Никитина из «Локомотива».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поделился мнением об уходе Игоря Никитина из «Локомотива» после чемпионства в 2025 году.

– Как восприняли год назад уход из «Локомотива» в ЦСКА главного тренера Игоря Никитина? Было важно повторить успех уже без него?

– Нам всегда важно выигрывать. Если мы находимся в спорте, то надо выигрывать. Так что думаю, все ребята в команде были заряжены на победу. И ответственность у них была очень высокая. Благодаря этому мы победили.

– Вы общались с руководством «Локомотива» год назад по поводу ухода Никитина? Есть понимание, почему он ушел при действующем двухлетнем контракте?

– У меня есть понимание, но я думаю, что сейчас это уже не стоит вспоминать всуе. Надо просто сказать Игорю Валерьевичу Никитину огромное спасибо за ту победу, которая была в прошлом году. Мы пошли вперед и сейчас идем дальше.

– Прошлым летом большой скандал вызвало то, что Никитину и его помощникам «Локомотив» не вручил традиционные чемпионские перстни после того, как весь штаб ушел в ЦСКА. Как отреагировали на эту историю?

– Думаю, это вопрос не ко мне. Лучше спросить у руководства клуба. Я лично всегда благодарен тем, кто ведет нас к победе, с кем мы идем к победе, – сказал Евраев.

В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Известия»
Михаил Евраев
logoКХЛ
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoПолитика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А ,как говориться : И слава Богу ,что Никитин сбежал из Локомотива ! Игроки доказали ,что они сильны и могут КГ выиграть и без него ,что красиво в борьбе с соперниками и доказали !
ОтветОгюст
А ,как говориться : И слава Богу ,что Никитин сбежал из Локомотива ! Игроки доказали ,что они сильны и могут КГ выиграть и без него ,что красиво в борьбе с соперниками и доказали !
Выиграли кубок на его багаже. Посмотрим что будет с Локомотивом, когда придет полностью новый тренерский штаб и состав поменяется.
ОтветПрессуха Ротенберга
Выиграли кубок на его багаже. Посмотрим что будет с Локомотивом, когда придет полностью новый тренерский штаб и состав поменяется.
а в этом году не весь тренерский штаб поменялся? вроде как весь
"Бабки, бабки, сука бабки, сукааа"
Предательство нельзя поощрять.
ОтветLeonid Kladovschikov
Предательство нельзя поощрять.
Херь как Вы нельзя писать
"вспоминать всуе"
)
перстень отдайте, который зажали)))
ОтветОльга Лебедева_1116766866
перстень отдайте, который зажали)))
Он сам ушёл из команды до того, как их вручали. Его никто не гнал. Но он сам сделал свой выбор, оценив все за и против.
ОтветОльга Лебедева_1116766866
перстень отдайте, который зажали)))
Брысь в ску
На багаже Хартли в следующем году третий подряд КГ возьмут.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
24 мая, 18:33
Губернатор Ярославской области поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина: «Ребята, по сути, возродили ту сильнейшую команду 2011 года, которой гордился весь регион»
22 мая, 07:25
Максим Пестушко: «Локомотив» – команда-династия, которая 3-й год подряд играет в финале. Они были в самых разных ситуациях. У «Ак Барса» же у многих такого опыта нет»
21 мая, 15:58
Рекомендуем
Главные новости
Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг – сильный менеджер, при нем школа за 4 года добилась существенного прогресса. Пора возрождать подмосковный хоккей»
вчера, 21:58
Майоров об отмене решения ИИХФ о недопуске России: «По существу у нас нет ни молодежной, ни взрослой сборной. Нужно назначать туда тренеров. И прекратить эксперименты с «Россией 25»
вчера, 21:51
Канада сыграет с Финляндией, Швейцария – с Норвегией в 1/2 финала ЧМ-2026
вчера, 21:20
ЧМ-2026 по хоккею. 1/4 финала. Швеция проиграла Швейцарии, Норвегия одолела Латвию, Канада победила США, Финляндия обыграла Чехию
вчера, 20:59
Есмантович о приобретении прав на Замулу: «Я лично принял это решение. У нас нет контракта с ним. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться»
вчера, 20:54
Норвегия победила Латвию (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026 и впервые в истории вышла в полуфинал
вчера, 20:44
Морозов об изменении структуры плей-офф: «Сможем увидеть различные пары во 2-м раунде. Восток может сыграть с Востоком, а Запад – с Западом. Это дает стимул клубам набирать больше очков»
вчера, 20:17
Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать»
вчера, 20:10
Радулов о том, хочет ли еще выступить за сборную России: «Да я уже все. Есть много классных хоккеистов, которые играют намного сильнее. Им надо пожелать удачи»
вчера, 19:56
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье покончил с собой. Ему было 60 лет (TMZ Sports)
вчера, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
Финал Кубка Стэнли-2026 стартует 2 или 4 июня – в зависимости от числа матчей в серии «Каролины» и «Монреаля»
38 минут назад
Есмантович о Нестерове: «У Никиты никогда не было желания уйти из ЦСКА. Провели с ним переговоры, сделали предложение»
вчера, 21:40
Морозов про отмену Кубка Открытия: «Не все считают это мероприятие статусным, многие игроки не фотографируются с кубком. Если в будущем появится музей КХЛ, поместим его туда»
вчера, 21:28
Швейцария победила Швецию (3:1) в 1/4 финала и вышла в полуфинал домашнего ЧМ-2026
вчера, 21:12
Воробьев о ЧМ-2026: «Играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы. Турнир начинает быть интересным только с полуфиналов»
вчера, 20:36
Радулов о ЧМ по футболу: «Буду болеть за испанцев. Ну или за Аргентину. Хочу такой финал»
вчера, 20:28
Каменский о смерти Клода Лемье: «Видел его в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы «Колорадо» в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым. Обидно, хороший игрок»
вчера, 19:59
Ротенберг о смерти Клода Лемье: «Скорбная новость. Он оставил большой след в мировом хоккее. Светлая память»
вчера, 19:43
Морозов о Кубке Первого канала: «Не возвращались к идее вернуть команду из легионеров. От ФХР не было никаких сообщений в этом году. Пока не знаем, где будет проходить турнир»
вчера, 19:34
Агент Замулы о переходе прав на игрока в КХЛ к ЦСКА: «Егор готовится играть в НХЛ, переговоров ни с кем нет»
вчера, 14:55
Рекомендуем