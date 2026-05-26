Губернатор Ярославской области о причинах ухода Никитина из «Локомотива»: «Понимание есть, но не стоит вспоминать это всуе. Спасибо за ту победу, мы пошли дальше»

Глава Ярославской области высказался о причинах ухода Никитина из «Локомотива».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поделился мнением об уходе Игоря Никитина из «Локомотива » после чемпионства в 2025 году.

– Как восприняли год назад уход из «Локомотива» в ЦСКА главного тренера Игоря Никитина? Было важно повторить успех уже без него?

– Нам всегда важно выигрывать. Если мы находимся в спорте, то надо выигрывать. Так что думаю, все ребята в команде были заряжены на победу. И ответственность у них была очень высокая. Благодаря этому мы победили.

– Вы общались с руководством «Локомотива» год назад по поводу ухода Никитина? Есть понимание, почему он ушел при действующем двухлетнем контракте?

– У меня есть понимание, но я думаю, что сейчас это уже не стоит вспоминать всуе. Надо просто сказать Игорю Валерьевичу Никитину огромное спасибо за ту победу, которая была в прошлом году. Мы пошли вперед и сейчас идем дальше.

– Прошлым летом большой скандал вызвало то, что Никитину и его помощникам «Локомотив» не вручил традиционные чемпионские перстни после того, как весь штаб ушел в ЦСКА. Как отреагировали на эту историю?

– Думаю, это вопрос не ко мне. Лучше спросить у руководства клуба. Я лично всегда благодарен тем, кто ведет нас к победе, с кем мы идем к победе, – сказал Евраев.

В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»