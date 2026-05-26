«Адмирал» продлил контракт с Завгородним на год. У форварда 16+16 в 67 матчах прошлой регулярки КХЛ

«Адмирал» продлил контракт с Завгородним.

«Адмирал » объявил о продлении контракта с 25-летним нападающим Дмитрием Завгородним . Соглашение рассчитано на год.

«Прошлый сезон для Дмитрия стал лучшим в карьере. За 67 матчей он набрал 32 очка (16+16), став вторым снайпером и четвертым бомбардиром команды.

В среднем Завгородний проводил на льду по 16 минут, показатель полезности – «минус 2». Кроме того, Дмитрий – один из лидеров КХЛ по шайбам в меньшинстве», – сказано в сообщении клуба.

Следующий сезон станет для форварда четвертым в составе команды из Владивостока.

«Адмирал» продлил контракт с лучшим снайпером команды Олсоном на год. У него 21+10 в 66 матчах сезона