Мэтисон об 1-2 в серии с «Каролиной»: «Монреаль» был в двух бросках от того, чтобы вести 3-0. Нужно победить в 4-й игре, а там посмотрим»

Мэтисон об 1-2 в серии с «Каролиной»: «Монреаль» был в двух бросках от 3-0.

Защитник «Монреаля » Майк Мэтисон оценил положение команды в финальной серии Восточной конференции с «Каролиной » (1-2).

Оба поражения для канадского клуба случились в овертаймах: 2:3 во втором и третьем матче.

«Мы были в двух бросках от того, чтобы повести в серии 3-0. Легко поддаться шумихе вокруг, но в конечном итоге нам нужно выиграть четыре матча.

У нас есть отличная возможность победить дома в четвертой игре, а потом посмотрим, что получится», – сказал Мэтисон.

