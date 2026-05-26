Мэтисон об 1-2 в серии с «Каролиной»: «Монреаль» был в двух бросках от того, чтобы вести 3-0. Нужно победить в 4-й игре, а там посмотрим»
Мэтисон об 1-2 в серии с «Каролиной»: «Монреаль» был в двух бросках от 3-0.
Защитник «Монреаля» Майк Мэтисон оценил положение команды в финальной серии Восточной конференции с «Каролиной» (1-2).
Оба поражения для канадского клуба случились в овертаймах: 2:3 во втором и третьем матче.
«Мы были в двух бросках от того, чтобы повести в серии 3-0. Легко поддаться шумихе вокруг, но в конечном итоге нам нужно выиграть четыре матча.
У нас есть отличная возможность победить дома в четвертой игре, а потом посмотрим, что получится», – сказал Мэтисон.
Свечников зарешал в овертайме – и «Каролина» повела в финале Востока
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но российская медицина, в отличии от канадской, творит чудеса.
Через пару матчей будешь здоров.