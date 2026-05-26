Мэтисон об 1-2 в серии с «Каролиной»: «Монреаль» был в двух бросках от того, чтобы вести 3-0. Нужно победить в 4-й игре, а там посмотрим»

Защитник «Монреаля» Майк Мэтисон оценил положение команды в финальной серии Восточной конференции с «Каролиной» (1-2).

Оба поражения для канадского клуба случились в овертаймах: 2:3 во втором и третьем матче.

«Мы были в двух бросках от того, чтобы повести в серии 3-0. Легко поддаться шумихе вокруг, но в конечном итоге нам нужно выиграть четыре матча.

У нас есть отличная возможность победить дома в четвертой игре, а потом посмотрим, что получится», – сказал Мэтисон.

Свечников зарешал в овертайме – и «Каролина» повела в финале Востока

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Так вы бросайте чаще 1 раза за 2 периода, мб и повезет. И так на диком фарте два раза до ОТ доехали, на горбу Добеша - до финала. На 14 шайб меньше ожидаемого. 14, Карл!
Матадора, это ты перевозбудился от двух бросков мимо створа ворот, а не я
Но российская медицина, в отличии от канадской, творит чудеса.
Через пару матчей будешь здоров.
13 бросков за три периода и овертайм. Видимо эти искомые два броска они бы еще два овертайма делали, а злая Каролина не дала.
