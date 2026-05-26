Приоритет Замулы – остаться в НХЛ. Вчера ЦСКА выменял права на защитника за 30 млн рублей и права на Меркулова (Артур Хайруллин)
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин со ссылкой на источники, сообщает, что защитник «Коламбуса» Егор Замула рассчитывает остаться в НХЛ.
«Североамериканские источники сообщают, что приоритет Замулы – НХЛ», – сказано в сообщении.
Срок действующего соглашения Замулы рассчитан до 30 июня 2026 года. 26-летний россиянин может стать в НХЛ ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.
ЦСКА выменял права на Замулу у «Торпедо», отдав взамен права на Меркулова из фарм-клуба «Бостона». Нижегородцы также получили денежную компенсацию
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
