Приоритет Замулы – остаться в НХЛ. Вчера ЦСКА выменял права на защитника за 30 млн рублей и права на Меркулова (Артур Хайруллин)

Артур Хайруллин: приоритет Замулы – остаться в НХЛ, а не переходить в ЦСКА.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин со ссылкой на источники, сообщает, что защитник «Коламбуса » Егор Замула рассчитывает остаться в НХЛ.

Вчера ЦСКА выменял права на него у «Торпедо», отдав права на Георгия Меркулова и 30 млн рублей .

«Североамериканские источники сообщают, что приоритет Замулы – НХЛ», – сказано в сообщении.

Срок действующего соглашения Замулы рассчитан до 30 июня 2026 года. 26-летний россиянин может стать в НХЛ ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

