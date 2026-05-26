  • Дорофеев – 91-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Проворов – 95-й, Так – 97-й, Эрик Карлссон – 98-й, Рэддиш – 100-й
Дорофеев – 91-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Проворов – 95-й, Так – 97-й, Эрик Карлссон – 98-й, Рэддиш – 100-й

The Hockey News начал публиковать рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ. Журналисты использовали следующие критерии:

– текущий сезон наиболее важен, но последние два-три года также учитывались;

– перспективы игроков не учитываются – только актуальный уровень;

– зарплата также не влияет на место в списке.

Первая часть рейтинга выглядит следующим образом:

100 (-). з Даррен Рэддиш, «Тампа»;

99 (-). з Сет Джонс, «Флорида»;

98 (94). з Эрик Карлссон, «Питтсбург»;

97 (-). н Алекс Так, «Баффало»;

96 (-). н Мэттью Найз, «Торонто»;

95 (-). з Иван Проворов, «Коламбус»;

94 (-). н. Юрай Слафковски, «Монреаль»;

93 (-). н Ник Шмалц, «Юта»;

92 (-). в Лукаш Достал, «Анахайм»;

91 (-). н Павел Дорофеев, «Вегас».

Примечание: в скобках – место в прошлогоднем рейтинге.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
Получается Проворова ранжируют как защитника уровня Топ30. Это здорово.
выше Рэддиша, Карлсона и Джонса
Ну то что он выше Джонса и Карлсона меня как раз не удивляет, а вот Рэддиша недооценили и на мой взгляд
Юрай ниже Дорофеева? Понятно.
Тоже больше всего поразило :)
да ну... 91 и 94ый. не такая уж и разница. У одного больше голов у другого передач и очков в целом) а по уровню примерно одинаковые крепкие игроки первых звеньев команд уровня плей-офф НХЛ
Барбашев будет выше или вообще не включат?
Двое наших в последней десятке ….. очень неплохо, если в каждой десятке по двое наших будет.
Славковски и Дорофеев не на своих местах,в топ 50 должны быть
В следующем сезоне будут.
Кто же возглавит рейтинг?!)
Взыграет ли совесть журналистов, обделяющих одного парня Хартом, за текущий сезон и совокупный последних 3 лет, признать лучшего бомбардира на этой дистанции (395 очков) лучшим. Или как на предсезонных рейтингах на 4-6 место?
В этом году этому парню харта дадут, как компенсацию за очередной отобранный арт.
Харт им всем дал в плей-офф)))
