Дорофеев – 91-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Проворов – 95-й, Так – 97-й, Эрик Карлссон – 98-й, Рэддиш – 100-й
The Hockey News начал публиковать рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ. Журналисты использовали следующие критерии:
– текущий сезон наиболее важен, но последние два-три года также учитывались;
– перспективы игроков не учитываются – только актуальный уровень;
– зарплата также не влияет на место в списке.
Первая часть рейтинга выглядит следующим образом:
100 (-). з Даррен Рэддиш, «Тампа»;
99 (-). з Сет Джонс, «Флорида»;
98 (94). з Эрик Карлссон, «Питтсбург»;
97 (-). н Алекс Так, «Баффало»;
96 (-). н Мэттью Найз, «Торонто»;
95 (-). з Иван Проворов, «Коламбус»;
94 (-). н. Юрай Слафковски, «Монреаль»;
93 (-). н Ник Шмалц, «Юта»;
92 (-). в Лукаш Достал, «Анахайм»;
91 (-). н Павел Дорофеев, «Вегас».
Примечание: в скобках – место в прошлогоднем рейтинге.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
Взыграет ли совесть журналистов, обделяющих одного парня Хартом, за текущий сезон и совокупный последних 3 лет, признать лучшего бомбардира на этой дистанции (395 очков) лучшим. Или как на предсезонных рейтингах на 4-6 место?