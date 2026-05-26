Дорофеев – 91-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Проворов – 95-й, Так – 97-й, Эрик Карлссон – 98-й, Рэддиш – 100-й

Дорофеев – 91-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News.

The Hockey News начал публиковать рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ. Журналисты использовали следующие критерии:

– текущий сезон наиболее важен, но последние два-три года также учитывались;

– перспективы игроков не учитываются – только актуальный уровень;

– зарплата также не влияет на место в списке.

Первая часть рейтинга выглядит следующим образом:

100 (-). з Даррен Рэддиш , «Тампа»;

99 (-). з Сет Джонс , «Флорида»;

98 (94). з Эрик Карлссон , «Питтсбург»;

97 (-). н Алекс Так , «Баффало»;

96 (-). н Мэттью Найз , «Торонто»;

95 (-). з Иван Проворов , «Коламбус»;

94 (-). н. Юрай Слафковски , «Монреаль»;

93 (-). н Ник Шмалц , «Юта»;

92 (-). в Лукаш Достал , «Анахайм»;

91 (-). н Павел Дорофеев , «Вегас».

Примечание: в скобках – место в прошлогоднем рейтинге.