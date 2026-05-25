Нерс о 5:1 со Словакией на ЧМ: «Игра уровня НХЛ, много борьбы. Канаду ждет нечто подобное и в матче против Чехии»
Нерс о 5:1 Канады со Словакией на ЧМ: игра уровня НХЛ.
Защитник сборной Канады Дарнелл Нерс прокомментировал победу над Словакией (5:1) в матче группового этапа чемпионата мира в Швейцарии.
«Это была практически игра уровня НХЛ – много силовой борьбы, плотный хоккей. Соперник играл очень жестко, и думаю, в последнем матче против чехов нас ждет нечто подобное. Мы с нетерпением ждем этой игры.
Мы создали много моментов и продолжали гнуть свою линию. В третьем периоде вся та работа и самоотдача, которые мы показывали, начали приносить результат. Многие команды на этом турнире очень хорошо обороняются, поэтому важно постоянно создавать себе шансы. А иногда достаточно одной шайбы, чтобы игра полностью раскрылась», – сказал Дарнелл Нерс.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ИИХФ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии