Нерс о 5:1 со Словакией на ЧМ: «Игра уровня НХЛ, много борьбы. Канаду ждет нечто подобное и в матче против Чехии»

Нерс о 5:1 Канады со Словакией на ЧМ: игра уровня НХЛ.

Защитник сборной Канады Дарнелл Нерс прокомментировал победу над Словакией (5:1) в матче группового этапа чемпионата мира в Швейцарии.

«Это была практически игра уровня НХЛ – много силовой борьбы, плотный хоккей. Соперник играл очень жестко, и думаю, в последнем матче против чехов нас ждет нечто подобное. Мы с нетерпением ждем этой игры.

Мы создали много моментов и продолжали гнуть свою линию. В третьем периоде вся та работа и самоотдача, которые мы показывали, начали приносить результат. Многие команды на этом турнире очень хорошо обороняются, поэтому важно постоянно создавать себе шансы. А иногда достаточно одной шайбы, чтобы игра полностью раскрылась», – сказал Дарнелл Нерс .