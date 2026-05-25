  • Финальные матчи плей-офф МХЛ будут проводить на аренах КХЛ со следующего сезона, сообщил вице‑президент лиги Гуськов
Финальные матчи плей-офф МХЛ будут проводить на аренах КХЛ со следующего сезона, сообщил вице‑президент лиги Гуськов

Вице‑президент КХЛ Александр Гуськов заявил, что со следующего сезона планируется проведение матчей финальной серии плей-офф МХЛ на аренах клубов Fonbet Чемпионата КХЛ. 

«Мы живем сейчас в очень непростое экономическое время, все все понимают. Я думаю, мы выпутаемся из этой ситуации и сделаем этой регламентной нормой, и тогда у нас молодежки будут играть на больших аренах, что должно быть.

Пока мы идем поступательно, сделали обязательным, что со следующего сезона игра в финале на большой арене будет нормой», – сказал Гуськов. 

В воскресенье «Локо» обыграл МХК «Спартак» (5:0, 4-2) в шестом матче финала Кубка Харламова.

Игры серии прошли в спортивном комплексе «Локомотив» в Ярославле вместимостью 1,5 тысячи зрителей, а также во дворце спорта «Сокольники» (1,3 тысячи зрителей).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
А в городах которых нет команды КХЛ как быть? Новокузнецк, Ханты-Мансийск, Тула? Или там по определению финал не рассматривается?
Там по определению нет выбора, где играть. Хорош чепуху нести, все прекрасно поняли, о чём речь. Честно про москву понятно, там вечно занят Мегаспорт, но что мешало в Ярике игры на Арене 2000 проводить?
Яковлев
Давно пора. Прошедший финал прошел мимо из-за того, что обе команды играли в сараях не для болельщиков
