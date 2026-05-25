«Локомотив» планирует сделать оффер-шит форварду «Торпедо» Фирстову (Артур Хайруллин)
Форвард «Торпедо» Владислав Фирстов может продолжить карьеру в «Локомотиве».
«Локомотив» намерен сделать оффер-шит нападающему «Торпедо» Владиславу Фирстову. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
24-летний форвард в минувшей регулярке Fonbet КХЛ набрал 26 (13+13) очков в 54 матчах. В плей-офф Фирстов провел 10 игр и набрал 8 (4+4) баллов при полезности «+2».
Хоккеист является воспитанником школы «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
У кого деньги, тот и в финале.
Открою тайну, если платить игрокам будут больше, чем в НХЛ, то они сюда все переедут м здесь будут играть