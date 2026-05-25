  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Локомотив» планирует сделать оффер-шит форварду «Торпедо» Фирстову (Артур Хайруллин)
0

«Локомотив» планирует сделать оффер-шит форварду «Торпедо» Фирстову (Артур Хайруллин)

Форвард «Торпедо» Владислав Фирстов может продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Локомотив» намерен сделать оффер-шит нападающему «Торпедо» Владиславу Фирстову. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

24-летний форвард в минувшей регулярке Fonbet КХЛ набрал 26 (13+13) очков в 54 матчах. В плей-офф Фирстов провел 10 игр и набрал 8 (4+4) баллов при полезности «+2». 

Хоккеист является воспитанником школы «Локомотива». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoВладислав Фирстов
logoТорпедо
logoвозможные переходы
logoЛокомотив
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Влад классный игрок жаль Торпедо его не сможет сохранить, но там дом родной команда чемпионская.
Великому обмену Гафурова приходит конец… Дарьин, Ян, Летунов, теперь Фирстов… А Ваня Чехович уже много команд поменял… А Влада жаль, в плей-офф пошумел…
ОтветМатроскин52
Великому обмену Гафурова приходит конец… Дарьин, Ян, Летунов, теперь Фирстов… А Ваня Чехович уже много команд поменял… А Влада жаль, в плей-офф пошумел…
И как результат того обмена, приобретение Коли Коваленко. Его уже тоже в Торпедо нет.
Ответviktorpavlov70
И как результат того обмена, приобретение Коли Коваленко. Его уже тоже в Торпедо нет.
Коваленко отжали у Торпедо. А эти четверо в результате обмена, стали игроками основы.
Потом удивляемся, почему в финале одни и те же команды.
У кого деньги, тот и в финале.
ОтветТорик
Потом удивляемся, почему в финале одни и те же команды. У кого деньги, тот и в финале.
А как сейчас по другому-то.
ОтветТорик
Потом удивляемся, почему в финале одни и те же команды. У кого деньги, тот и в финале.
А надо всем в общак скидываться и поровну делить? Давайте сделаем пол зарплат в 800 млн. Торпедо легче станет?
Открою тайну, если платить игрокам будут больше, чем в НХЛ, то они сюда все переедут м здесь будут играть
Чего сделать?
Ну не знаю, что он может дать Локомотиву, там с молодежки уже стучатся в первую 4-5 игроков, ну Никульку подвинут, всё.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Торпедо» Летунов может перейти в «Динамо» (Артур Хайруллин)
23 мая, 14:55
Сурин на вопрос о звонках из «Нэшвилла»: «Это все не важно сейчас вообще. У меня еще год контракта в «Локомотиве», поэтому пока хоккеем в России наслаждаюсь»
23 мая, 05:15
Форвард «Локомотива» Фроуз о будущем: «Скорее всего, закончу карьеру. Нужно время подумать и обсудить с семьей»
23 мая, 02:43
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
16 минут назад
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
сегодня, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
сегодня, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
сегодня, 20:53
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
сегодня, 20:50
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
сегодня, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
сегодня, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
сегодня, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
сегодня, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
сегодня, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
сегодня, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
сегодня, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
сегодня, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
сегодня, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
сегодня, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
сегодня, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
сегодня, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
сегодня, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
сегодня, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
сегодня, 13:58
Рекомендуем