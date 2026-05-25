«Локомотив» планирует сделать оффер-шит форварду «Торпедо» Фирстову (Артур Хайруллин)

Форвард «Торпедо» Владислав Фирстов может продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Локомотив » намерен сделать оффер-шит нападающему «Торпедо » Владиславу Фирстову . Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

24-летний форвард в минувшей регулярке Fonbet КХЛ набрал 26 (13+13) очков в 54 матчах. В плей-офф Фирстов провел 10 игр и набрал 8 (4+4) баллов при полезности «+2».

Хоккеист является воспитанником школы «Локомотива».