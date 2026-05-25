Рыбин об Исаеве: «Если в КХЛ у тебя хороший контракт, ехать в АХЛ шляться по фарм‑клубам – глупость полнейшая. Лучше быть звездой здесь»

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин ответил на вопрос о том, стоит ли вратарю «Локомотива» Даниилу Исаеву уезжать в НХЛ. 

– Стоит ли Исаеву задуматься об отъезде в НХЛ в перспективе пары‑тройки следующих сезонов?

– Это очень тонкий момент, который должны решать с агентом и внутри семьи. Опять же, все будет зависеть от того, какая это команда, есть там шансы заиграть.

Потому что если у тебя в КХЛ хороший контракт и устойчивый статус, то поехать в Северную Америку шляться по фарм‑клубам – я считаю, глупость полнейшая. Лучше быть звездой здесь, чем ехать в АХЛ.

А вообще, все индивидуально. Все зависит от характера и от того, что человек хочет, – сказал Рыбин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Если в КХЛ у тебя хороший контракт, то завтра может быть понижение.
Ну так-то он прав, Исаев незадрафтован и ехать абы куда без четкого плана и перспектив идея откровенно так себе. С другой стороны, команд со средними, а то и со слабыми вратарскими бригадами в НХЛ хватает. И действительно очень многое зависит от агента, который сможет и команду заинтересовать, и правильно перспективы просчитать. Ну и от самого Исаева конечно. Впрочем как раз он недавно заключил новый контракт, так что не факт что он вообще об этом думает.
А драфт прям что то гарантирует ?
Как минимум четкое понимание состояния команды, куда ты поедешь, а также контакт с представителями этой команды. Насколько сложно пробиться, кто тренер, какая защита, какие перспективы. И соответственно, принимать решение - ехать или тут посидеть.
Спросили «стоил ли задуматься отъезде в НХЛ?» про АХЛ не было ни слова в вопросе. Но чел ответил что то свое.
Так в НХЛ попадают единицы , остальные в этих низших лигах шаро ...ся
Возможно и правильно рассуждает Максим Рыбин, но лучше бы конечно узнать мнение хоккеиста по данному вопросу , который поиграл в НХЛ,АХЛ хотя бы два-три сезона.
Мнение Рыбина как всегда неожиданно но и ни кому не интересно
Маленький
Он уже вратарь такого уровня что убирать его в Ахл никто не будет, сейчас дефицит вратарей у многих франшиз и что у Исаева или Серебрякова есть шансы пробится
