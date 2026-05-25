Рыбин об Исаеве: «Если в КХЛ у тебя хороший контракт, ехать в АХЛ шляться по фарм‑клубам – глупость полнейшая. Лучше быть звездой здесь»
Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин ответил на вопрос о том, стоит ли вратарю «Локомотива» Даниилу Исаеву уезжать в НХЛ.
– Стоит ли Исаеву задуматься об отъезде в НХЛ в перспективе пары‑тройки следующих сезонов?
– Это очень тонкий момент, который должны решать с агентом и внутри семьи. Опять же, все будет зависеть от того, какая это команда, есть там шансы заиграть.
Потому что если у тебя в КХЛ хороший контракт и устойчивый статус, то поехать в Северную Америку шляться по фарм‑клубам – я считаю, глупость полнейшая. Лучше быть звездой здесь, чем ехать в АХЛ.
А вообще, все индивидуально. Все зависит от характера и от того, что человек хочет, – сказал Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
