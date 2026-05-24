Дмитрий Симашев: «КХЛ – вторая лига в мире, но НХЛ – это другой уровень. Это трудно понять, не побывав там»

Дмитрий Симашев: КХЛ – вторая лига мира, но НХЛ – это другой уровень.

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев заявил, что уровень НХЛ выше, чем Fonbet Чемпионата КХЛ.

В России 21-летний защитник выступал в составе «Локомотива » и стал обладателем Кубка Гагарина-2025.

– Во время плей-офф были в расположении «Юты»?

– Да, вместе с Даней Бутом были в основной команде.

– Как это воспринимается изнутри?

– Это другой уровень, честно. Да, КХЛ – вторая лучшая лига в мире, но НХЛ – это другой уровень. Это трудно понять, не побывав там. На словах очень трудно объяснить, – сказал Симашев.