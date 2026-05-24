Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас заявил, что перед руководством «Локомотива» стоит сложная задача по поиску нового главного тренера после ухода Боба Хартли.
«Сложный вопрос. «Локомотив» – хорошая команда. Думаю, амбиции клуба и в следующем сезоне бороться за Кубок Гагарина. У них подрастает классная молодежь. Это ближайший резерв, который в ближайшее время пополнит команду.
Это все означает, что вертикаль работает, а клуб на правильном пути. Кто будет тренер, вопрос очень сложный, придется руководству клуба голову поломать», – сказал Черкас.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
