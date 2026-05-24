«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
В «Лос-Анджелесе» не планируют продлевать соглашение с нападающим Андреем Кузьменко. Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
«Руководство «Кингс» подтвердило, что не будет предлагать Андрею Кузьменко новый контракт», – написал Шевченко.
Кузьменко набрал 25 (13+12) очков в 53 матчах прошедшей регулярки.
Также россиянин провел 1 игру в Кубке Стэнли – 24 апреля против «Колорадо» (2:4, 0-4).
До этого момента Кузьменко не играл с 26 февраля, форвард перенес операцию после разрыва мениска.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
