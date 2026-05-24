«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)

«Лос-Анджелес» не будет продлевать контракт с Андреем Кузьменко.

В «Лос-Анджелесе » не планируют продлевать соглашение с нападающим Андреем Кузьменко . Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко .

«Руководство «Кингс» подтвердило, что не будет предлагать Андрею Кузьменко новый контракт», – написал Шевченко.

Кузьменко набрал 25 (13+12) очков в 53 матчах прошедшей регулярки.

Также россиянин провел 1 игру в Кубке Стэнли – 24 апреля против «Колорадо» (2:4, 0-4).

До этого момента Кузьменко не играл с 26 февраля, форвард перенес операцию после разрыва мениска.