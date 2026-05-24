«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)

«Лос-Анджелес» не будет продлевать контракт с Андреем Кузьменко.

В «Лос-Анджелесе» не планируют продлевать соглашение с нападающим Андреем Кузьменко. Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.  

«Руководство «Кингс» подтвердило, что не будет предлагать Андрею Кузьменко новый контракт», – написал Шевченко. 

Кузьменко набрал 25 (13+12) очков в 53 матчах прошедшей регулярки. 

Также россиянин провел 1 игру в Кубке Стэнли – 24 апреля против «Колорадо» (2:4, 0-4). 

До этого момента Кузьменко не играл с 26 февраля, форвард перенес операцию после разрыва мениска. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
Шевченко то откуда это знать? Желтушник профессиональный
Может потому что он общается с хоккейными агентами?)
А кто-то из агентов с ним до сих пор общается?)
Сорвал джекпот в своём первом сезоне, где забил 39 голов при 27% попаданий, вот за счёт этой аномалии и живёт в лиге.
к сожалению он не играет на те деньги что хочет (последний контракт что у него был 4,5кк за сезон) + травма. Всю регулярку нестабилен, начинал сезон в первом звене, но походу матчей просто выключался и уходил в боттом, а то и просто оставался на скамейке
Ещё один Кузя, скитателец, за не большие деньги, много где пригодится.
В СКА
В Вашингтон пусть идет
Зачем? В Вашингтоне его не ждут
Есть логика, у них не хватало форварда в топ 6 еще год назад, если ови закончит, то недобор в 2 хоккеистов будет
А чего так, знает кто?
У Андрея какой-то синдром второго сезона
только это уже 5 сезон или 6
