«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
«Тампа» и Скотт Сабурин продлили соглашение на год.
«Тампа» объявила о продлении контракта с нападающим Скоттом Сабурином. Стороны подписали однолетнее двустороннее соглашение.
В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел 26 матчей за «Лайтнинг» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 5 очков (1+4) и заработав 89 минут штрафа.
В составе фарм-клуба в АХЛ Сабурин записал на свой счет 8 (6+2) баллов и 22 минуты штрафа в 24 играх регулярки.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Тампы» в X
