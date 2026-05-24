«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона

«Тампа» и Скотт Сабурин продлили соглашение на год.

«Тампа » объявила о продлении контракта с нападающим Скоттом Сабурином . Стороны подписали однолетнее двустороннее соглашение.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел 26 матчей за «Лайтнинг» в регулярном чемпионате НХЛ , набрав 5 очков (1+4) и заработав 89 минут штрафа.

В составе фарм-клуба в АХЛ Сабурин записал на свой счет 8 (6+2) баллов и 22 минуты штрафа в 24 играх регулярки.