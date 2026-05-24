Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
Макар может сыграть в третьем матче серии «Колорадо» против «Вегаса».
Защитник «Колорадо» Кэйл Макар может сыграть в третьем матче финала Западной конференции против «Вегаса» (0-2 в серии). Игра пройдет в ночь с воскресенья на понедельник.
27-летний канадец не сыграл ни разу в этой серии. Макар получил травму верхней части тела в 5-й игре серии против «Миннесоты» (4:3 ОТ, 5-1).
«Придется подождать и посмотреть [на его состояние]», – заявил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.
На счету Макара 5 (4+1) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 24:59 в 9 играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии