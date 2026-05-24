Рыбин об Исаеве: один из сильнейших вратарей КХЛ наряду с Серебряковым.

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин согласен, что вратаря «Локомотива » Даниила Исаева признали самым ценным игроком плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ.

– MVP плей‑офф признали Даниила Исаева, хотя он пропустил немало шайб в серии с «Авангардом», насколько, на ваш взгляд, это оправданный выбор?

– Лига определяет, она чем‑то руководствуется. Многие пишут, что отдали бы Радулову , да и Саша действительно неплохо играл. Хотя я абсолютно не против того, что отдали Исаеву. Считаю Даниила одним из сильнейших вратарей лиги, если не самым сильным.

Сейчас он вместе с Серебряковым – два сильнейших вратаря КХЛ. У всех есть свои шайбы, но, как говорится, кто из нас без греха? Вратарь – это отдельный вид искусства, – сказал Рыбин.

Читать блог Серебрякова на Трибуне