Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
Рыбин об Исаеве: один из сильнейших вратарей КХЛ наряду с Серебряковым.
Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин согласен, что вратаря «Локомотива» Даниила Исаева признали самым ценным игроком плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ.
– MVP плей‑офф признали Даниила Исаева, хотя он пропустил немало шайб в серии с «Авангардом», насколько, на ваш взгляд, это оправданный выбор?
– Лига определяет, она чем‑то руководствуется. Многие пишут, что отдали бы Радулову, да и Саша действительно неплохо играл. Хотя я абсолютно не против того, что отдали Исаеву. Считаю Даниила одним из сильнейших вратарей лиги, если не самым сильным.
Сейчас он вместе с Серебряковым – два сильнейших вратаря КХЛ. У всех есть свои шайбы, но, как говорится, кто из нас без греха? Вратарь – это отдельный вид искусства, – сказал Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
