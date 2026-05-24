Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
Нападающий «Локо» Роман Лутцев назвал 39-летнего форварда «Локомотива» Александра Радулова святым человеком и вечно молодым мальчиком.
– Какие эмоции после победы в Кубке Харламова?
– До конца не получается осознать этот большой успех. Когда эмоции немного утихнут, буду радоваться этому. Причина успеха – сплоченность. У нас сильная команда и по меркам МХЛ возрастная.
– Радует еще и золотой дубль Ярославля – Кубок Гагарина и Кубок Харламова?
– Мы до игры говорили, что прикольно будет сделать золотой дубль, и это получилось. Я очень радовался, когда они выиграли Кубок Гагарина – это очень сильно. Можно сказать, что это команда легенд.
– Александр Радулов – тоже легенда?
– Это понятно. Дядя Саша Радулов – святой человек. Он вечно молодой мальчик. Он очень много разговаривает с молодыми, он с нами на одной волне – смеется, шутит, – сказал Лутцев.
