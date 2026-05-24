  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
Фото
0

Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»

Ротенберг поздравил «Локо» с завоеванием Кубка Харламова.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поздравил «Локо» с победой над МКХ «Спартак» (4-2 в серии) в финале Кубка Харламова. 

«Поздравляю молодежную команду «Локо», тренерский штаб, руководство клуба и болельщиков с завоеванием Кубка Харламова! В финальном противостоянии молодежка Ярославля обыграла действующих чемпионов – МХК «Спартак».

Для города это двойной праздник, ведь в один сезон чемпионские титулы завоевали и основная команда, и молодежная команда. Это большой успех и еще одно подтверждение силы ярославской хоккейной системы. Такое возможно только тогда, когда в клубе выстроена сильная вертикаль и серьезно занимаются школой.

Побеждать в молодежном хоккее ничуть не проще – здесь тоже высочайшая конкуренция, большое давление и огромная цена каждой ошибки. Тем ценнее этот результат и тем важнее он для будущего всего клуба.

Отдельно хочу отметить нападающих «Локо» Андрея Пустового и Леонида Сокола, с которыми мы работали на мастер-классе. Приятно видеть, как ребята растут, прибавляют и уже вносят свой вклад в большие победы команды», – написал Ротенберг. 

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoМХК Спартак
logoКХЛ
logoМХЛ
logoЛоко
logoЛокомотив
logoРоман Ротенберг

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Процентов 80 успеха - заслуга Романа Борисовича!
ОтветБезызбежноНаКрасный
Процентов 80 успеха - заслуга Романа Борисовича!
Не надо принижать вклад Трениралиссимуса в победу Локо!
Ответpaster_bibo
Не надо принижать вклад Трениралиссимуса в победу Локо!
да думал - напишу больше - злопыхатели начнут возмущаться)
И сюда влез со своими личными заслугами). Он реально очень закомплексованный человек.
Самое главное для Ромы - к любому поздравлению с успехом приплести себя.
"я тренер, мне папа в детстве сказал, или не сказал, но я тренер "
Что за паразит
Вот микрофон в руках - очень органично выглядит
Пацан на фотке даже боком специально повернулся от него
Вот тренер проподает для Локо кубки каждый год приносить будет и с молодёжью умеет работать , а с вратарями вообще лично их тренирует, берите в общем;))
Скоро на всех экранах страны)
Жаль Ак Барс Пустового отдал…
ОтветМарат Каримуллин
Жаль Ак Барс Пустового отдал…
еще и деньгами доплатил за денисенку. это развод года, а то и пятилетки, конечно. Пустовой через год-другой будет разрывать колхоз
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
24 мая, 18:33
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
24 мая, 17:20
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
24 мая, 16:53
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
вчера, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
вчера, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
вчера, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
вчера, 20:53
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
вчера, 20:50
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
вчера, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
вчера, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
вчера, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
вчера, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
вчера, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
вчера, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
вчера, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
вчера, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
вчера, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
вчера, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
вчера, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
вчера, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
вчера, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
вчера, 13:58
Рекомендуем