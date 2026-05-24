Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»

Ротенберг поздравил «Локо» с завоеванием Кубка Харламова.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поздравил «Локо» с победой над МКХ «Спартак » (4-2 в серии) в финале Кубка Харламова.

«Поздравляю молодежную команду «Локо », тренерский штаб, руководство клуба и болельщиков с завоеванием Кубка Харламова! В финальном противостоянии молодежка Ярославля обыграла действующих чемпионов – МХК «Спартак».

Для города это двойной праздник, ведь в один сезон чемпионские титулы завоевали и основная команда, и молодежная команда. Это большой успех и еще одно подтверждение силы ярославской хоккейной системы. Такое возможно только тогда, когда в клубе выстроена сильная вертикаль и серьезно занимаются школой.

Побеждать в молодежном хоккее ничуть не проще – здесь тоже высочайшая конкуренция, большое давление и огромная цена каждой ошибки. Тем ценнее этот результат и тем важнее он для будущего всего клуба.

Отдельно хочу отметить нападающих «Локо» Андрея Пустового и Леонида Сокола, с которыми мы работали на мастер-классе. Приятно видеть, как ребята растут, прибавляют и уже вносят свой вклад в большие победы команды», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81